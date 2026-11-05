Vernier/Ostermundigen/Basel (ots) -Helvetia und der Touring Club Schweiz (TCS) setzen ihre seit über 30 Jahren bestehende Partnerschaft nach dem Zusammenschluss von Helvetia und Baloise fort und entwickeln diese gezielt weiter. Der grösste Mobilitätsclub und der führende Allbranchenversicherer der Schweiz bestätigen damit ihre Absicht die Zusammenarbeit in den Bereichen Mobilität und Rechtsschutz zu stärken. Kundinnen und Kunden profitieren weiterhin von attraktiven Versicherungslösungen, innovativen Deckungen und umfassender Mobilitätskompetenz aus einer Hand.Die Partnerschaft zwischen dem TCS und der ehemaligen Baloise besteht seit 1994. Mit dem Zusammenschluss von Helvetia und Baloise eröffnet sich die Möglichkeit, die erfolgreiche Zusammenarbeit weiterzuentwickeln und zusätzliche Potenziale zu erschliessen. Im Zentrum der zukünftigen Zusammenarbeit stehen die Fahrzeugversicherung, der Rechtsschutz, die Mobilitätsdienstleistungen sowie die Entwicklung weiterer Kooperationsmöglichkeiten zur gegenseitigen Stärkung des Kundenstamms.Starke gemeinsame BasisMartin Jara, CEO von Helvetia Schweiz, sagt: "Für unsere zusammen rund 3,65 Millionen Kundinnen und Kunden beziehungsweise Mitglieder in der Schweiz bündeln Helvetia und der TCS auch künftig ihre Kräfte, um attraktive Lösungen für Fragen rund um Mobilität und Rechtschutz anzubieten." Der TCS bringt seine ausgewiesene Kompetenz in den Bereichen Mobilität und Rechtsschutz und als Notfallorganisation ein. Helvetia ergänzt die Partnerschaft mit ihrer umfassenden Versicherungs- und Vertriebskompetenz sowie ihrer starken Präsenz im Schweizer Markt. Kundinnen und Kunden profitieren dabei von attraktiven Versicherungsleistungen, innovativen Deckungen sowie einer auf die Bedürfnisse moderner Mobilität ausgerichteten Produktgestaltung.Ausbau in der RechtsschutzversicherungAuch im Rechtsschutz bauen Helvetia und TCS ihre Zusammenarbeit weiter aus. Im Einzelkundengeschäft wird die Assista Rechtsschutz AG, Tochtergesellschaft des TCS, ab dem 1. Januar 2028 kompetente und exklusive Partnerin von Helvetia in diesem für die Absicherung von Privatkunden wichtigen Versicherungszweig.Vertrauen und Kompetenz als GrundlageJürg Wittwer, Generaldirektor des TCS, betont die Bedeutung der langjährigen Zusammenarbeit: "Seit mehr als 30 Jahren verbindet uns eine erfolgreiche Partnerschaft, die auf Vertrauen, Kompetenz und gemeinsamen Werten basiert. Mit dem neuen Rahmenvertrag schaffen wir die Grundlage, um auch in Zukunft überzeugende Lösungen und Dienstleistungen für unsere Mitglieder bereitzustellen."Die erneuerte und erweiterte Vereinbarung zwischen TCS und Helvetia ist ein langfristiges Bekenntnis zweier starker Schweizer Marken zu einer auch künftig kundenzentrierten Zusammenarbeit. Für bestehende Kundinnen und Kunden ergeben sich keine unmittelbaren Änderungen. Sie profitieren weiterhin von den gewohnten Leistungen, Services und Ansprechpartnern.______________Touring Club Schweiz - immer an meiner Seite.Seit seiner Gründung 1896 in Genf steht der Touring Club Schweiz im Dienst der Schweizer Bevölkerung. Er engagiert sich für Sicherheit, Nachhaltigkeit und Selbstbestimmung in der persönlichen Mobilität, politisch wie auch gesellschaftlich. Mit über 2200 Mitarbeitenden und 23 regionalen Sektionen bietet der grösste Mobilitätsclub der Schweiz seinen über 1,65 Millionen Mitgliedern eine breite Palette von Dienstleistungen rund um Mobilität, Gesundheit und Freizeitaktivitäten an. Alle 70 Sekunden erfolgt eine Hilfeleistung. 200 Patrouilleure sind jährlich mit etwa 368'000 Einsätzen auf Schweizer Strassen unterwegs und ermöglichen in mehr als 80 % der Fälle eine sofortige Weiterfahrt. Beim TCS-Reiseschutz werden 77'000 Fälle und Einsätze bearbeitet und koordiniert, darunter 3700 medizinische Abklärungen und 1350 Repatriierungen. TCS Ambulance ist der grösste private Akteur für Rettungsdienst und Krankentransport in der Schweiz mit 400 Mitarbeitenden, 23 Logistikbasen und rund 45'000 Einsätzen pro Jahr. Die Rechtsschutz-Büros bearbeiten über 48'000 Fälle und geben rund 11'000 Rechtsauskünfte. Seit 1908 setzt sich der TCS ein für mehr Sicherheit in der Mobilität - möglich dank der Mitgliedschaft. Er entwickelt Lehrmittel, Sensibilisierungs- und Präventionskampagnen, testet Mobilitätsinfrastrukturen und berät Behörden. Der TCS verteilt jedes Jahr rund 100'000 Leuchtgürtel und 90'000 Leuchtwesten an Kinder, damit auch ihre Mobilität sicher ist. 42'000 Teilnehmende zur Aus- und Weiterbildung zählen die Fahrtrainingszentren in allen Kategorien von Fahrzeugen jährlich. Mit 32 Plätzen und rund 942'000 Logiernächten ist der TCS auch der grösste Campinganbieter der Schweiz. Die Mobilitätsakademie des TCS beforscht und gestaltet die Transformationen im Verkehr, wie die vertikale Mobilität der Drohnen oder die geteilte Mobilität, etwa mit den 358 elektrischen Lastenvelos "carvelo" und über 45'000 Nutzenden. Der TCS ist Mitunterzeichner der Roadmap Elektromobilität 2030.Über Helvetia BaloiseHelvetia Baloise ist der grösste Allbranchenversicherer der Schweiz und zählt zu den führenden Versicherungsgruppen Europas. Über 20'000 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür ein, rund 13 Millionen Kundinnen und Kunden mit Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzlösungen zu begleiten - von Privatpersonen und KMU bis hin zu internationalen Kundengruppen wie in den Bereichen Spezial- und Rückversicherung. Mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist Helvetia Baloise in insgesamt acht europäischen Märkten sowie in den globalen Specialty Markets aktiv und verbindet dabei starke Schweizer Wurzeln mit einer klaren internationalen Ausrichtung. Helvetia Baloise schafft Sicherheit und eröffnet Chancen, heute und in Zukunft: Durch profitables Wachstum und eine auf langfristige Stabilität ausgerichtete Geschäftstätigkeit ermöglichen wir individuelle Lösungen für Kundinnen und Kunden, sichern ein attraktives sowie verlässliches Investment für unsere Aktionärinnen und Aktionäre, fördern starke Partnerschaften und bieten unseren Mitarbeitenden attraktive Perspektiven. Die Aktie der Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.Pressekontakt:Vanessa Flack, Mediensprecherin TCSTel. 058 827 34 41 | vanessa.flack@tcs.chpressetcs.ch | flickr.comHelvetia Baloise GroupCorporate CommunicationsTel. 058 280 50 33media.relations@helvetia-baloise.comOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100943417