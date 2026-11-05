Berlin (ots) -Mit dem Beginn der rot-grün-roten Koalitionsverhandlungen in Berlin starten POLITICO Deutschland und WELT das gemeinsame Politik-Format "Inside links". Moderiert wird der Podcast im Wechsel von den Politik-Reportern Philippa Vögeding und Gerrit Seebald. In jeder rund 45-minütigen Folge, als Video auch auf YouTube abrufbar, analysieren sie die Lage der möglichen Koalition in der Hauptstadt sowie die bundespolitische Debatte über Bündnisse im linken Parteispektrum, die zuletzt auch nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern neue Dynamik erhalten hat.Unterstützt werden die Moderatoren von einem festen Team aus Parteien- und Investigativ-Reportern von POLITICO und WELT sowie weiteren internen und externen Experten und Politikern: Maximilian Heimerzheim sowie Carlotta Diederich für die SPD, Jan Alexander Casper und Maximilian Stascheit für die Grünen, Kevin Culina und Cedric Looks für Die Linke sowie Lars Petersen, Leiter des Investigativ-Teams.In der ersten Folge analysiert Vögeding mit Looks unter anderem, warum das rot-grün-rote Bündnis in Berlin noch am rechten SPD-Flügel und der linken Basis scheitern könnte, den fragilen Rückhalt für Elif Eralp, den schwierigen Umgang mit Vanessa Emde sowie die Krise der Bundespartei zwischen einem umstrittenen Beschluss zum Existenzrecht Israels und einem 53-Prozent-Parteichef.Helge Fuhst, Vorsitzender der Chefredaktionen der PREMIUM-GRUPPE: "Lange galt ein Linksbündnis auf Bundesebene nicht als reale Option. Nach den jüngsten Landtagswahlen zeichnet sich zwischen SPD, Grünen und Linken jedoch schon jetzt eine neue Lagerbildung in der Bundespolitik ab, die sich gegen Union, FDP und AfD richtet. Das liefert reichlich Diskussionsstoff für unser neues Format. Der gemeinsame Podcast ist ein starkes Beispiel für die Verzahnung unserer Redaktionen."Der neue Podcast ist Teil des Ausbaus der markenübergreifenden Politikberichterstattung in der PREMIUM-GRUPPE (WELT, POLITICO Deutschland, BUSINESS INSIDER Deutschland). Mit "Inside links" erweitert die Gruppe ihre Reihe an Politik-Formaten, zu der bereits "Inside AfD" und "Inside Kanzleramt" gehören. Die Reihe blickt mit interner und externer Expertise hinter die Kulissen der Parteien und der Bundesregierung."Inside links" erscheint ab 5. November 2026 auf welt.de, politico.eu, YouTube sowie allen gängigen Podcast-Plattformen.Links:- Trailer für den Podcast "Inside links" auf Spotify (https://open.spotify.com/episode/6IV3fZZghlyDmvaqJUmRFv?si=IVAmELQvQVCwPDURWq86sw)- Podigee-Link (https://inside-links.podigee.io/1-linke-gegen-linke-der-machtkampf-hinter-rot-grun-rot)- YouTube-Channel (https://youtu.be/RmZA7JpEjrk)Pressekontakt:Kritsanarat KhunkhamDirector Communications PREMIUM-GRUPPEkritsanarat.khunkham@axelspringer.com030 2591 77608Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59680/6384475