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Werbung - Der Ausverkauf bei den KI-Aktien erscheint weit fortgeschritten. Wie stehen - auch nach den Ergebnissen der Midterm-Wahlen - die Chancen für ein freundliches Jahresende in den USA? Inmitten des Zahlenreigens in der Berichtssaison darf man auch die Zahlen von Amazon, Alphabet und Microsoft auseinandernehmen. Worauf sollte man achten? Und natürlich gibt es viele weitere Themen, die man im aktuellen Marktumfeld betrachten kann.Die neue Ausgabe des Bernecker-Briefs "Der Aktionärsbrief" ist wieder reich gefüllt mit Beobachtungen, Einordnungen bzw. Investmentideen. Seien Sie gespannt Schlaglichter wie diese (und weitere mehr):++ Midterms gelaufen - eine erste Einschätzung++ Realzinsen steigen kräftig - was bedeutet das?++ AIXTRON - das sind die Kaufmarken++ Weltmarktführer von Feuerwehrtechnik profitiert von Klimaerwärmung++ Französische Bank zum Schnäppchenpreis++ MARVELL will LUMENTUM - wer ist der Nächste?++ Einblick in das spekulative Musterdepot sowie das Allround-PortfolioChance für Sie: Die aktuelle Ausgabe (45/2026) erhalten Sie im Börsenkiosk mit 50 % Preisvorteil: Preis gerade mal 4,99 € statt 9,99 € (Einzelausgabe ohne Abobindung). Jetzt erwerben und schon wenige Klicks später redaktionelle Börsenideen einsammeln. Zur Aktionsseite beim Börsenkiosk geht es