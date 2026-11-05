Künstliche Intelligenz ist nach wie vor der Absatz-Treiber bei Siltronic [zuletzt HIER auf Plusvisionen berichtet]. Das Münchner Unternehmen stellt Wafer her, die Grundlage aller Computer-Chips sind und diese Computer-Chips werden derzeit massenhaft für den Aufbau von KI-Rechenzentren benötigt. So kletterten im dritten Quartal aufgrund einer vorteilhaften Wechselkursentwicklung und einer starken Wafer-Nachfrage die Erlöse um 10,5 Prozent auf 355,4 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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