NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die finalen Resultate hätten die starken vorläufigen Eckdaten zum dritten Quartal bestätigt, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Den im Oktober angehobenen Jahresausblick habe der Windturbinen-Hersteller bestätigt./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0D6554
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