Fabian Hafke hat es mit seinem Unternehmen HH-Anlagekonzepte auf den Bronzerang geschafft. Er deckt die Maklerei, das Thema Geldanlage, aber auch Immobilien ab. Interview mit Fabian Hafke, 3. Platzierter des Jungmakler Awards und Geschäftsführer, Marketing- & Strategieexperte bei HH-Anlagekonzepte Hi, Fabian, erzähl doch mal, wie du in die Maklerbranche gekommen bist.Die Antwort wird nicht überraschen, weil es vielen so geht: Über einen Strukturvertrieb neben dem Studium! Als ich mich jedoch nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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