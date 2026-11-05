CORK, Irland, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ArrayPatch Ltd ("ArrayPatch"), ein Biotechnologieunternehmen, das innovative, auf Mikronadeln basierende Therapeutika entwickelt, gab heute den erfolgreichen Abschluss der zweiten Finanzierungsrunde im Rahmen seiner Startkapitalfinanzierung bekannt. Damit wurden weitere 1,6 Millionen Euro gesichert, wodurch sich die insgesamt eingeworbene Summe auf 3,2 Millionen Euro erhöht. Die jüngste Investition stammt von der auf soziale Wirkung ausgerichteten Risikokapitalgesellschaft WakeUp Capital sowie aus Mitteln, die über Spark Venture Funding und Dr. Mark Ledwidge aufgebracht wurden, und von dem bestehenden Hauptinvestor Lakeside Capital sowie DeepIE Ventures.

Die Erlöse aus der Startkapitalfinanzierung sollen dazu verwendet werden, die Entwicklung von Programmen voranzutreiben, die auf der firmeneigenen Plattform für sich auflösende Mikronadelpflaster "DerMap" basieren, um Studien am Menschen einzuleiten, wobei der Schwerpunkt zunächst auf "GLP-DerMap" zur Behandlung von Adipositas und Diabetes sowie auf "VIS-DerMap" zur Behandlung von Basalzellkarzinomen liegt. DerMap ist die einzige Technologie zur Verabreichung mittels Mikronadelpflastern, bei der die Mikronadeln vollständig aus dem zu verabreichenden Wirkstoff bestehen, sodass kein Polymer erforderlich ist und eine deutlich höhere Wirkstoffbeladungskapazität erreicht wird. Die Plattform kann sowohl zur Verabreichung von kleinen Molekülen als auch von Peptiden genutzt werden.

"Der erfolgreiche Abschluss unserer Startkapitalrunde in Höhe von 3,2 Millionen Euro ist ein wichtiger Meilenstein für ArrayPatch und verschafft uns die notwendigen Ressourcen, um die Entwicklung unserer Pipeline voranzutreiben", erklärte Dr. Waleed Faisal, Gründer und CEO von ArrayPatch. "Unser Hauptaugenmerk liegt nun auf GLP-DerMap, wobei wir davon überzeugt sind, dass unsere Technologie das Potenzial besitzt, einen neuen, patientenfreundlichen Ansatz für die Verabreichung von GLP-1-Medikamenten zu bieten. "Außerdem treiben wir unsere Programme in den Bereichen Hautkrebs und Nagelpilzinfektionen weiter voran."

"Wir freuen uns sehr, diese Finanzierungsrunde mitzugestalten, da ArrayPatch eine neuartige Technologie vorantreibt, die darauf ausgelegt ist, zahlreiche patienten- und umweltbezogene Herausforderungen im Zusammenhang mit Medikamenten zu bewältigen, die über herkömmliche Injektionen verabreicht werden. Damit ist das Unternehmen auf dem besten Weg, weltweit einen bedeutenden Beitrag zum Wohl der Menschen und der Umwelt zu leisten", sagte Andrew Parish, Partner bei WakeUp Capital.

Zu den weiteren Investoren in der Startkapitalrunde in Höhe von 3,2 Millionen Euro zählten Enterprise Ireland, The Boole Investment Syndicate sowie eine Reihe privater Investoren. Andrew Parish, Partner bei WakeUp Capital, wird dem Vorstand von ArrayPatch beitreten, an der Seite des kürzlich ernannten Vorsitzenden, Dr. Neil Thomas.

Über ArrayPatch Ltd

ArrayPatch ist ein Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Cork, Irland, das auf Mikronadeln basierende Therapeutika der nächsten Generation entwickelt. Die DerMap-Plattform nutzt polymerfreie, sich auflösende Mikronadeln, um Wirkstoffe direkt, schmerzfrei und effizient zu verabreichen. Das Vorzeigeprogramm des Unternehmens, GLP-DerMap, soll die mit den derzeitigen GLP-1-Agonisten-Injektionen verbundenen Herausforderungen bewältigen, indem es das Medikament in Form eines schmerzfreien Pflasters verabreicht; es befindet sich derzeit in der präklinischen Entwicklung. Weitere Anwendungen, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, sind VIS-DerMap zur Behandlung des Basalzellkarzinoms und ITZ-DerMap zur Behandlung der Onychomykose (Nagelpilz). ArrayPatch ist ein Spin-off des University College Cork und hat zur Unterstützung seiner Entwicklungsstrategie umfangreiche, nicht verwässernde Finanzmittel sowie Anerkennung in der Branche erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.array-patch.com