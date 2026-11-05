DAX profitiert weiter von Midterms, Rheinmetall enttäuscht mit Zahlen

Der DAX startet am Donnerstag fester in den Handel. Der Euro Stoxx 50 gibt dagegen leicht nach. Die US-Indizes zeigen sich vorbörslich uneinheitlich: Der Dow Jones liegt im Plus während S&P 500 und Nasdaq 100 schwächer tendieren. In Tokio schloss der Nikkei 225 mit erheblichen Verlusten.

Makroökonomischer Überblick

Die deutsche Industrie hat im September wieder mehr Aufträge erhalten. Der Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe stieg saison- und kalenderbereinigt um 4,4 Prozent gegenüber dem Vormonat und glich damit einen Teil des kräftigen August-Rückgangs aus. Wachstumstreiber war insbesondere die Automobilindustrie mit einem Bestellplus von 10,5 Prozent. Auch der Maschinenbau verzeichnete eine deutlich höhere Nachfrage. Im Sonstigen Fahrzeugbau gingen die Bestellungen dagegen erneut zurück. Die Zahlen sprechen für eine gewisse Stabilisierung der Industrie. Nach dem verzerrten Einbruch im August bleibt jedoch abzuwarten, ob daraus eine nachhaltige Erholung entsteht.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Rheinmetall Aktien brechen vorbörslich zeitweise um rund neun Prozent ein. Aufgrund von Verzögerungen beim Boxer-Projekt Arminius und verschobenen Abnahmen von Artilleriemunition senkte der Konzern erneut seine Jahresprognose. Der Umsatz soll 2026 nun rund 13,2 Milliarden Euro erreichen und die operative Marge bei etwa 18,5 Prozent liegen. Zuvor hatte Rheinmetall noch Erlöse zwischen 13,7 und 14,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Operativ zeigte das dritte Quartal dennoch Wachstum: Der Umsatz stieg um fast ein Drittel auf 3,15 Milliarden Euro und das operative Ergebnis um 62 Prozent auf 553 Millionen Euro.

Deutz reagieren positiv auf die Zwischenbilanz und den leicht angehobenen Ausblick. Nach der Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft erwartet der Motorenbauer nun eine bereinigte operative Marge von rund acht Prozent. Im dritten Quartal erhöhte sich der Auftragseingang um mehr als ein Drittel auf 631 Millionen Euro. Der Umsatz legte um zwölf Prozent auf knapp 554 Millionen Euro zu während der bereinigte operative Gewinn auf 38,5 Millionen Euro stieg.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX Bear UR2H44 41,40 30688,108918 Punkte 6,47 Open End DAX Bull UG4WCR 61,55 20413,056109 Punkte 4,29 Open End Nasdaq-100 Bull UN6WBF 29,38 24871,661675 USD 8,58 Open End Deutsche Telekom AG Bull UR4HKV 1,65 25,404474 EUR 16,54 Open End EUR/USD Bull HC0BHV 3,24 1,088666 USD 31,04 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.11.2026; 08:55 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Baidu Inc. Call UR1T65 0,38 100,00 USD 5,80 17.03.2027 Deutsche Bank AG Call UN3N57 1,02 38,00 EUR 9,01 17.03.2027 Nasdaq-100 Put UN6E4U 4,34 27000,00 USD -15,73 18.12.2026 Johnson & Johnson Call UN6EEC 0,95 300,00 USD 9,45 17.03.2027 Advanced Micro Devices Inc. Call UR2HFC 0,90 520,00 USD 14,65 18.11.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.11.2026; 08:55 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Berkshire Hathaway Inc.-CL B Long HD2T8C 13,13 386,165241 USD 3 Open End Arm Holdings plc ADR Long UN3850 8,43 127,901523 USD 3 Open End Micron Technology Inc. Long UR4GZQ 10,90 530,297855 USD 3 Open End Hecla Mining Company Long UR05NT 4,03 11,215352 USD 4 Open End DAX Long UR2NKH 8,93 25384,025157 Punkte 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.11.2026; 08:55 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.