Highlights

Die Detailplanung für die Erweiterung der Anlage in Candiac wurde im September 2026 abgeschlossen.

Die Bauarbeiten haben nun begonnen und sollen voraussichtlich im ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden. Die Inbetriebnahme ist für das zweite Quartal 2027 vorgesehen.

Nach Abschluss des Erweiterungsprojekts wird die Anlage über eine Produktionskapazität von rund 800 Tonnen LFP-Kathodenaktivmaterial pro Jahr verfügen.

Die Qualifizierungsarbeiten für kommerzielle Produkte wurden verlängert. Eine erste kommerzielle LFP-Vereinbarung wird nun für das erste Quartal 2027 erwartet.

Fortschritte bei der Produktleistung im Jahr 2026 haben das Kundenengagement in den Bereichen Verteidigung und Energiespeicherung ausgeweitet. Gleichzeitig wurden die Qualifizierungsarbeiten mit Zellherstellern und einem Automobil-OEM verlängert.

Vancouver (Kanada) / 5. November 2026 / IRW-Press / Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) ("Nano One" oder das "Unternehmen"), ein auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, informiert über den aktuellen Stand zur Erweiterung seiner Anlage in Candiac und seiner kommerziellen Aktivitäten.

Bild: Die Bauarbeiten zur Erweiterung der LFP-Kathodenmaterial-Produktionsanlage von Nano One in Candiac, Québec, sind im Gange.

Candiac-Erweiterung schreitet in die Bauphase voran

Die Detailplanung für das Erweiterungsprojekt der Candiac-Anlage wurde Ende September 2026 abgeschlossen. Die Bauarbeiten haben nun begonnen und sollen voraussichtlich im ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden. Die Inbetriebnahme ist für das zweite Quartal 2027 vorgesehen. Automatisierungsverbesserungen an der Demonstrationslinie werden die Produktionskapazität in der ersten Hälfte des Jahres 2027 auf rund 800 Tonnen LFP-Kathodenmaterial pro Jahr erhöhen.

Die bestehende 200-Tonnen-Pilotlinie in Candiac unterstützt die Validierung von Proben, um Kleinmengenabnahmen von Kunden aus den Bereichen Verteidigung und Energiespeichersysteme zu sichern und zu beliefern. Die erweiterte Linie wird sich auf die Herstellung von LFP-Kathodenmaterialien für den kommerziellen Verkauf sowie auf die Demonstration von "One-Pot"-Reaktoren im industriellen Maßstab konzentrieren, die vollständig automatisiert und in die Prozesse zur Materialtrocknung, Kalzinierung und Verpackung integriert sind.

Die erweiterte Kapazität wird zudem die für Kundenqualifizierungen und Abnahmevereinbarungen erforderlichen Probenmengen im Tonnenbereich sowie die DevCo-Strategie des Unternehmens unterstützen.

Aktueller Stand der geschäftlichen Aktivitäten

Die Gespräche über kommerzielle Vereinbarungen - einschließlich gemeinsamer Entwicklungsprojekte, Qualifizierungsarbeiten und Liefervereinbarungen - werden bis ins Jahr 2027 fortgeführt. Eine erste komerzielle Vereinbarung wird nun für das erste Quartal 2027 erwartet, da sich Änderungen in den Zellprogrammen der Kunden zeitversetzt auf Nano One auswirken.

"Das Team hat in diesem Jahr gute Fortschritte beim Produkt und bei potenziellen Kunden erzielt, und ich bin zuversichtlich, dass die aktuellen Gespräche zu unserer ersten kommerziellen Vereinbarung führen werden", sagte Denis Geoffroy, Chief Operating Officer von Nano One. "Änderungen bei den Zeitplänen und Spezifikationsanforderungen der Kunden gehören einfach zum Wesen der Qualifizierungsarbeiten - wir haben zahlreiche Nachrüstungen und Produktiterationen mit globalen Tier-1-Unternehmen durchgeführt, und ich stehe voll und ganz hinter dem Material, das wir in unserem Werk in Candiac produzieren. Unser Ziel bleibt unverändert: mehrjährige Abnahmeverpflichtungen zu sichern, die Umsatz generieren, die Kommerzialisierung vorantreiben und langfristigen Shareholder Value schaffen."

Die Produktion von LFP-Zellen außerhalb Chinas wird weiter ausgebaut - parallel dazu werden Rohstofflieferketten etabliert. Während die westlichen LFP-Gigafabriken ihre Produktion hochfahren, entwickeln sich auch die Spezifikationen, anhand derer sie qualifiziert werden, weiter - Zellformate ändern sich und die Produktspezifikationen für Endkunden durchlaufen mehrere Iterationen. Die im Jahr 2026 erzielten Fortschritte bei der Produktleistung des Unternehmens haben das Kundenengagement in den Bereichen Verteidigung und Energiespeicherung erweitert. Nano One befindet sich zudem in einem aktiven Qualifizierungsprozess mit Zellherstellern und einem Automobil-OEM, was eine enge Abstimmung erfordert, um sicherzustellen, dass die Anforderungen der Endkunden in allen Leistungskriterien erfüllt werden.

Die Produktqualifizierung in der Kathodenindustrie folgt einem strengen Protokoll, bei dem Zellhersteller mehrere Kathodenproben anhand ihrer Leistungsanforderungen testen; die Ergebnisse werden in zahlreichen Iterationen an den Kathodenlieferanten zurückgemeldet - Zyklen, die oft Monate dauern und so lange wiederholt werden, bis die Spezifikationen erfüllt sind. Diese Qualifizierungsprozesse schützen alle Beteiligten in der Lieferkette: Ein Zellhersteller mindert das Risiko einer mehrjährigen Lieferentscheidung, und jeder abgeschlossene Zyklus vertieft die technische Beziehung zu allen Parteien in der Lieferkette. Dies wiederum unterstützt den Übergang dieser Kooperationen zu endgültigen kommerziellen Vereinbarungen.

Über Nano One

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Prozesstechnologieunternehmen, das die Art und Weise revolutioniert, wie weltweit Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden. Die Plattform von Nano One basiert auf einem Portfolio patentierter Verfahren, jahrzehntelangem Fertigungs-Know-how und modularen Anlagenkonzepten, die eine skalierbare, kostengünstige und genehmigungsfreundliche CAM-Produktion mit widerstandsfähigen Lieferketten ermöglichen. Die Technologie vermeidet Abwasser und Nebenprodukte, ermöglicht die Verwendung regional bezogener Rohstoffe und verringert die Anfälligkeit gegenüber Schwankungen in ausländischen Lieferketten.

Modulare Anlagen sind auf weniger Prozessschritte ausgelegt, um Investitionskosten, Energieverbrauch und Umweltbelastung zu senken sowie die Markteinführung, Fertigung und Zulassung zu beschleunigen. Die Produktentwicklung und Prozessoptimierung erfolgen im Innovationszentrum von Nano One in Burnaby, British Columbia, während Pilotprojekte, Demonstrationen und die kommerzielle Produktion in Candiac, Québec, angesiedelt sind. Dort wird das Unternehmen von einem Team unterstützt, das über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der kommerziellen Kathodenfertigung verfügt und weltweit Zellhersteller beliefert.

Strategische Kooperationen mit globalen Partnern wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Wachstumsstrategie "Design-One-Build-Many" von Nano One. Nano One hat finanzielle Unterstützung von den Regierungen Kanadas, der USA, Québecs und British Columbias erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Tel.: +1 (604) 420-2041

E-Mail: info@nanoone.ca

Warnhinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von Begriffen wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "planen", "beabsichtigen", "fortsetzen", "schätzen", "könnte", "wird", "sollte", "laufend", "Ziel", "Zielsetzung", "potenziell" oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke sowie durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "eintreten werden". Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: der Zeitplan und der Abschluss des Ausbaus der Anlage in Candiac; die erwartete Produktionskapazität von etwa 800 tpa LFP-CAM nach Abschluss des Ausbaus; die erwarteten Vorteile der Automatisierungsverbesserungen an der Demonstrationslinie und die Fähigkeit der erweiterten Linie, LFP-Kathodenmaterial herzustellen; die Fähigkeit der Pilotlinie, weiterhin die Mustervalidierung und die Abnahme kleiner Mengen für Kunden aus den Bereichen Verteidigung und Energiespeicherung zu unterstützen; die DevCo-Strategie des Unternehmens; den Zeitplan, den Fortschritt und die Ergebnisse von Geschäftsverhandlungen und Produktqualifizierungen mit Kunden; die erwartete zeitliche Planung einer ersten kommerziellen Vereinbarung; das Ziel des Unternehmens, mehrjährige Abnahmeverpflichtungen zu sichern; die erwarteten Auswirkungen sich weiterentwickelnder Kundenspezifikationen und Zeitpläne für Zellprogramme auf die Qualifizierung und Kommerzialisierung; sowie den erwarteten Ausbau der LFP-Zellfertigung und der Rohstofflieferketten außerhalb Chinas. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse dar und können dies auch nicht sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit Kostenüberschreitungen, Verzögerungen und Herausforderungen bei der Ausführung im Zusammenhang mit den Aktivitäten in den Bereichen Engineering, Beschaffung, Bau, Inbetriebnahme und Hochfahren am Standort Candiac; Verlängerungen oder Änderungen der Zeitpläne, Spezifikationen und Zellprogramme im Rahmen der Kundenqualifizierung; das Risiko, dass die Qualifizierungsarbeiten nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt nicht zu einer erfolgreichen Produktqualifizierung, einer kommerziellen Vereinbarung oder mehrjährigen Abnahmeverpflichtungen führen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Leistungskriterien der Kunden in allen Anforderungen zu erfüllen; die Akzeptanz durch die Kunden und das Tempo der Entwicklung von LFP-Gigafabriken außerhalb Chinas; die fristgerechte Umsetzung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Produktionsanlagen für Kathoden; die Fähigkeit des Unternehmens, DevCos zu gründen und Partner, Kunden sowie Kapital zu akzeptablen Bedingungen zu gewinnen; die Umsetzung der Pläne des Unternehmens, die von Kapitalquellen und staatlichen Fördermitteln abhängig sind; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen und seine Technologie sowie Patente zu vermarkten; allgemeine und globale wirtschaftliche, geopolitische und regulatorische Veränderungen; Handels- und Exportkontrollen; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; sowie weitere Risikofaktoren, die im Jahresinformationsformular von Nano One vom 25. März 2026 für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, in der Managementdiskussion und -analyse für das damals endende Geschäftsjahr sowie in den jüngsten Wertpapiermeldungen des Unternehmens aufgeführt sind, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hierin durch Verweis Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86521Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86521&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA63010A1030Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.