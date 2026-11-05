Fielmann hat solide Q3-Zahlen vorgelegt und unsere Erwartungen über die gesamte GuV hinweg übertroffen. Der Konzernumsatz stieg um 5,1% yoy auf EUR 649 Mio. und lag damit 1,5% über den Schätzungen, während das bereinigte EBITDA von EUR 148 Mio. und das bereinigte EBT von EUR 82 Mio. die Erwartungen um 5% bzw. 12% übertrafen. Positiv hervorzuheben ist vor allem die deutliche Erholung in Deutschland: Das Umsatzwachstum beschleunigte sich auf 4,2% nach lediglich 0,8% im H1. Dies deutet darauf hin, dass die Preisführerschaft und die operativen Initiativen von Fielmann zunehmend Wirkung zeigen. Die Profitabilität bleibt jedoch gemischt: Die bereinigte EBITDA-Marge des Konzerns sank um 70 Bp auf 22,7%, was in erster Linie den anhaltenden Druck in den USA widerspiegelt. Das Management bestätigte die Guidance für das GJ26. Insgesamt geben die besser als erwartet ausgefallenen Zahlen nach der Guidance-Senkung im August Rückenwind und stützen unsere Investment Story. Wir bekräftigen unsere BUY-Empfehlung mit unverändertem Kursziel von EUR 64,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fielmann-group-ag
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