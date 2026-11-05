Köln (ots) -Deutsches Institut für Service-Qualität zeichnet ACV mit "Sehr gut" und der höchsten Punktzahl im Vergleich ausDer ACV Automobil-Club Verkehr hat im aktuellen Vergleich "Fairster Kfz-Schutzbrief 2026" des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) den ersten Platz erreicht. Mit 88,6 von 100 möglichen Punkten erzielte der ACV unter neun untersuchten Anbietern (Automobilclubs und Versicherern) die höchste Bewertung und erhielt das Qualitätsurteil "Sehr gut".Für den Vergleich untersuchte das unabhängige Marktforschungsinstitut ausschließlich Schutzbriefe, die ohne den Abschluss einer Kfz-Versicherung erhältlich sind. Im Mittelpunkt standen Premiumtarife mit umfassendem Familienschutz. Bewertet wurden 46 Einzelkriterien aus sieben Bereichen: Geltungsbereich, Mobilitätsschutz für Kfz, Reisen und Fahrräder, Serviceleistungen, Zuschüsse sowie Jahresgebühr."Unser Anspruch ist klar: Wir wollen der Automobilclub mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Der Testsieg zeigt, dass unser Schutzbriefangebot im Wettbewerb überzeugt. Für uns ist das eine wertvolle Bestätigung und zugleich Ansporn, unseren Mitgliedern auch künftig umfassende Leistungen zu fairen Konditionen anzubieten", erklärt ACV Geschäftsführer Holger Küster.Der vollständige Vergleich mit allen Ergebnissen ist auf der Website des Deutschen Instituts für Service-Qualität frei abrufbar: Fairster Kfz-Schutzbrief 2026: Diese Anbieter bieten das beste Gesamtpaket - DISQ (https://disq.de/2026/20261021-fairster-kfz-schutzbrief-2026.html)Pressekontakt:Philipp MatheyPressesprecherAn der Wachsfabrik 550996 KölnTelefon: +49 2236 94 98 104E-Mail: mathey@acv.dewww.acv.deOriginal-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116025/6384594