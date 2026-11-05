NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die Resultate des Autozulieferers seien gemischt ausgefallen, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:49 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000AUM0V10
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:49 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000AUM0V10
© 2026 dpa-AFX-Analyser