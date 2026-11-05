Berlin (ots) -Zur bundesweiten Impf-Aktionswoche des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) (9. bis 15. November) verstärkt die ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ihre Aktivitäten rund um das Thema Impfen. Die vom BMG erstmals initiierte Aktionswoche steht unter dem Motto "Sich und andere schützen" und hat zum Ziel, die Bevölkerung über Impfungen aufzuklären und die Impfquoten zu erhöhen. Die Schirmherrschaft hat die Parlamentarische Staatssekretärin im BMG, Dr. Christiane Schenderlein, übernommen. Die ABDA intensiviert anlässlich der Impf-Aktionswoche ihre bundesweite Kampagne zu den Apotheken-Impfungen.ABDA-Präsident Thomas Preis: "Apotheken sind längst ein wichtiger Ort für Impfungen. Fast 220.000 Menschen haben sich in der vergangenen Saison in Apotheken gegen Influenza impfen lassen - Tendenz steigend. Umfragen zeigen uns, dass noch mehr Menschen die Impf-Angebote der Apotheken wahrnehmen würden, wenn möglichst viele Bürgerinnen und Bürger wissen würden, dass man sich in zahlreichen Apotheken die saisonale Grippe- und Coronaimpfung geben lassen könne. Die Aktionswoche des Ministeriums ist daher eine gute Gelegenheit, noch mehr Menschen in Deutschland von den gesundheitlichen Vorteilen einer Impfung zu überzeugen und sie auf das niedrigschwellige Impf-Angebot in Apotheken aufmerksam zu machen."Eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der ABDA hatte gezeigt, dass sich ein Großteil der Bevölkerung sehr gut vorstellen kann, das Impfangebot der Apotheken zu nutzen. Begleitend zur Impfsaison 2026/27 hat die ABDA Anfang Oktober daher die Kampagne "Bei euch piekt's wohl" gestartet. Die Kampagne klärt über die Möglichkeit der Apotheken-Impfungen auf. ABDA-Präsident Preis dazu: "Schon seit einigen Wochen wird unsere Impf-Kampagne durch die Apotheken vor Ort genutzt. Wir nehmen die Impf-Aktionswoche des BMG nun zum Anlass, die Aussagen der Kampagne auch über Online-Werbung und Social-Media-Netzwerke zu verbreiten. Außerdem haben Patientinnen und Patienten jetzt auch die Möglichkeit, sich auf unserer Kampagnen-Website www.die-apotheken.de eine Apotheke mit Impf-Angebot in ihrer Nähe zu finden. Die Website erklärt auch die Bedeutung von Grippe- und COVID-19-Impfungen um schwere Verläufe dieser Virusinfektionen bei sich und Mitmenschen zu vermeiden.In der Grippeimpfsaison 2025/2026 boten rund 1.700 Apotheken Impfungen gegen Grippe an. Preis: "Das Impfangebot der Apotheken wächst kontinuierlich: Die im Sommer beschlossene Apothekenreform ermöglicht den Apotheken schon in wenigen Wochen, viele weitere Impfungen Bürgerinnen und Bürgern anbieten zu können.Weitere Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004 132, presse@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stv. Pressesprecherin, 030 40004-134, u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/6384600