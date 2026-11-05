Um die Angebotserstellung einfacher und schneller zu machen, setzt DOMCURA auf Unterstützung durch künstliche Intelligenz. Künftig können Vermittler Angebote für die Einfamilienhausversicherung direkt über WhatsApp erhalten. Die Bearbeitung übernimmt der KI-Mitarbeiter KIM. Versicherungsangebote anfordern, ohne auf Rückrufe oder E-Mail-Antworten zu warten: Vermittler können Angebote der DOMCURA künftig schnell und unkompliziert direkt via WhatsApp erhalten. Dies erfolgt mit Hilfe des KI-Mitarbeiters ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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