Lithium-Akkus werden in der Gewerbeversicherung zum Prüfstein: Was früher problemlos mitversichert wurde, kann heute zur Hürde bei der Deckung werden. Für Versicherungsmakler heißt das: Wer Lagerung, Ladevorgänge und Brandschutz nicht frühzeitig hinterfragt, riskiert Probleme bei der Absicherung. Lithium-Ionen-Akkus sind aus Gewerbebetrieben kaum noch wegzudenken. Sie stecken in Werkzeugen, E-Bikes, Powerbanks und Haushaltsgeräten, treiben Elektrofahrzeuge an und speichern Energie aus Photovoltaikanlagen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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