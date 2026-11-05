Der gestrige Mittwoch stand ganz im Zeichen der Wahlen in den USA. Die Börsen waren voll und ganz damit beschäftigt, das Wahlergebnis einzupreisen. Die Aktienmärkte reagierten wohlwollend auf das Wahldebakel Trumps und legten kräftig zu. Die Edelmetalle gingen regelrecht durch die Decke. Die Ölpreise tauchten hingegen ab.Silberpreis jagt wieder über die 50 US-Dollar Hinter Silber liegen turbulente Handelstage. Ende letzter Woche rauschte das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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