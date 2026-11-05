Mit der Aktie des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials war in diesem Börsenjahr noch nicht sonderlich viel zu holen. Nach dem Zwischenhoch bei 240 Euro, das Ende Januar / Anfang Februar ausgebildet wurde, ging die Aktie in die Knie. Es folgte eine ausgedehnte Korrektur. Heidelberg Materials bildete schließlich im Kursbereich von 140 Euro einen Boden aus. Bereits im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung startet die Aktie eine Erholung. Offenkundig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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