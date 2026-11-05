HENSOLDT liefert Zahlen, die aufhorchen lassen. Der Auftragseingang des Rüstungselektronikspezialisten schießt in den ersten neun Monaten 2026 um fast 77 Prozent nach oben, die Auftragsbücher sind mit mehr als zehn Milliarden Euro so voll wie nie zuvor. Gleichzeitig wächst der Gewinn deutlich schneller als der Umsatz. Jetzt hebt HENSOLDT auch noch seine Jahresprognose an. Doch wie viel Wachstumspotenzial steckt tatsächlich noch in der HENSOLDT Aktie? HENSOLDT: 10,4 Milliarden Euro Auftragsbestand - ein neuer Rekord Die steigenden Verteidigungsausgaben in Deutschland und Europa kommen bei HENSOLDT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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