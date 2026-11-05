Klausen (BZ) (ots) -Die Südtiroler Ferienregion Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders verbindet abwechslungsreiche Erlebnisse im Schnee mit mittelalterlichem Flair, ursprünglichen Bergdörfern und einer genussvollen Adventszeit. Ob Skifahren, Skitouren, Rodeln mit der Familie, Winterwandern oder ein Bummel durch festlich geschmückte Gassen - hier hat der Winter viele Facetten.Skivergnügen mit DolomitenpanoramaDie Ferienregion ist ein idealer Ausgangspunkt für abwechslungsreiche Skitage. Mit der Wintersafari lassen sich gleich mehrere Skigebiete entdecken: Gröden, die Seiser Alm, die Plose, Gitschberg Jochtal und das Rittner Horn. Unterschiedliche Pistenangebote und beeindruckende Bergkulissen sorgen für Abwechslung während des Winterurlaubs.Auch abseits der Skipisten wartet jede Menge Bewegung. Auf der Villanderer Alm und im Bereich der Lahnwiesen bei Latzfons laden Rodelbahnen zu rasanten Abfahrten ein. Skitourengeher entdecken die verschneite Bergwelt auf eigene Faust, während Schneeschuhwanderungen und geführte Winterwanderungen zu besonderen Aussichtspunkten führen.Vier Orte - vier CharaktereWer es lieber gemütlich angeht, entdeckt die unterschiedlichen Seiten der Ferienregion. Klausen begeistert mit mittelalterlichen Fassaden, kleinen Geschäften, Kunsthandwerk und Cafés. Barbian ist bekannt für seinen markanten schiefen Kirchturm und die traditionellen Weiler. Feldthurns, das Kastaniendorf, bietet weitläufige Schneelandschaften und einen eindrucksvollen Blick auf die Geislerspitzen. Villanders wiederum bewahrt mit seinen historischen Höfen und seinem ursprünglichen Dorfcharakter einen besonderen Charme.Advent zwischen historischen MauernEine besondere Atmosphäre entfaltet Klausen in der Vorweihnachtszeit. Der Klausner Gassladvent verwandelt die mittelalterliche Altstadt an Wochenenden und ausgewählten Tagen vom 27. November bis 23. Dezember 2026 in einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. Zwischen historischen Bürgerhäusern und verwinkelten Gassen präsentieren Kunsthandwerker ihre Arbeiten. Krippenfiguren, handgefertigte Kostbarkeiten, Südtiroler Spezialitäten und der Duft von Glühwein machen den Besuch zu einem besonderen Adventserlebnis.Genuss gehört zum Winter dazuNach einem Tag an der frischen Bergluft schmeckt die Südtiroler Küche besonders gut. Knödel, Schlutzkrapfen und herzhafte regionale Gerichte stehen ebenso auf den Speisekarten wie süße Spezialitäten. In Hütten, Gasthäusern und Restaurants treffen traditionelle Rezepte auf mediterrane Einflüsse. Dazu ein Glas Südtiroler Wein und herzliche Gastfreundschaft - so klingt ein Wintertag im Eisacktal genussvoll aus. www.klausen.itPressekontakt:Tourismusgenossenschaft Klausen, Barbian, Feldthurns und VillandersMarktplatz 1I-39043 KlausenTel.: +39 0472 847 424Mail: info@klausen.itWeb:www.klausen.itMaria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: TVB Klausen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103558/100943424