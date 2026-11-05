DAX Prognose für Donnerstag, 05.11.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.851 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels gestern formatierte der DAX direkt das Tagestief. Es ging von hier aus kontinuierlich aufwärts. Am frühen Nachmittag haben sich kleinere Rücksetzer eingestellt, die aber sofort wieder als Kaufgelegenheit genutzt worden sind. Der Kaufdruck hat bis zum Abend angehalten. Es wurde gestern ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der Index an und über das Allzeithoch schieben. Der DAX ging bei 25.657 Punkten und damit an einem neuen Allzeithoch aus dem Tageshandel. Per Xetra Schluss notierten gestern (04.11.2026) 37 Aktien im Plus, 3 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste führte die Heidelberg Materials Aktie an, die sich um 9,98 Prozent verteuerten, BMW gewann 8,72 Prozent, Zalando legte um 8,59 Prozent zu.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

DAX aktuell am Rekordhoch: Nach dynamischer Rallye ging der Index bei 26.657 Punkten mit neuem Allzeithoch aus dem Handel; vorbörslich startet der Leitindex konsolidierend um 26.598 Zähler.

Technisches Bild bullisch, aber konsolidierungsanfällig: Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart dominieren klare Aufwärtstrends oberhalb der SMA20/SMA50. Das Tages-Setup taxiert eine 60%ige Wahrscheinlichkeit für Gewinnmitnahmen/Seitwärtslauf.

Zentrale Handelsspanne: Für den heutigen Handelstag liegt die kalkulierte Spanne zwischen 26.631/26.685 Punkten auf der Oberseite und 26.418/26.255 Punkten auf der Unterseite.

Der DAX ist aktuell in herausragender Verfassung. Nach dem vorbörslichen Einstieg am gestrigen Mittwoch bei 25.851 Punkten markierte der Leitindex direkt das Tagestief und stieg daraufhin kontinuierlich an. Kleinere Rücksetzer am frühen Nachmittag wurden sofort wieder aggressiv gekauft. Der Kaufdruck hielt bis in den Abend an, sodass der Index nachbörslich sogar bis auf 26.657 Punkte kletterte und ein neues Allzeithoch markierte.

Die Marktbreite untermauerte den Trend: Zum Xetra-Schluss standen 37 Gewinner lediglich 3 Verlierern gegenüber.

Top-Performer: Heidelberg Materials (+9,98 - BMW (+8,72 - Zalando (+8,59 %)

Flop-Werte: Siemens Energy (-7,57 - Hochtief (-4,76 - Infineon (-3,07 %)

Handelsdaten im Überblick

Kennzahl 04.11. (Ist) 04.11. (Erwartet) 03.11. (Vortag) Tageshoch (TH) 26.657 26.232 26.057 Tagestief (TT) 25.813 25.799 25.667 Xetra-Schluss 26.438 - 25.865 Tagesschluss (22 Uhr) 26.657 - 25.836 Tages-Range 844 Punkte - 390 Punkte

Chartcheck: Zeitebenen im Detail

1-Stunden-Chart (1h)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.11.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart notiert der Leitindex deutlich über der SMA20 (26.555 Punkte) und der SMA50 (26.130 Punkte). Bis zum Handelsschluss bildete sich im gestrigen Verlauf lediglich eine einzige rote Stundenkerze aus....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.