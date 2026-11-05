Köln (ots) -Zum Jahrestag des Mauerfalls am 9. November veröffentlicht toom Baumarkt einen neuen Film über Achim Neumann, der - gemeinsam mit Freunden - zwischen 1962 und 1964 nur mit einem Spaten Tunnel unter der Berliner Mauer grub und so 89 Menschen die Flucht von Ost- nach West-Deutschland ermöglichte. Darunter auch seine große Liebe und spätere Ehefrau Christa. Mit dieser wahren Geschichte gibt toom dem Slogan "Respekt, wer's selber macht" eine besondere Bedeutung und würdigt den Mut, selbst aktiv zu werden.Manchmal beginnt Großes nur mit einem einfachen Spaten und dem Mut, ihn in die Hand zu nehmen. Als Baumarkt unterstützt toom Menschen dabei, eigene Selbermach-Vorhaben in die Tat umzusetzen. Die Geschichte von Achim Neumann zeigt, wie weit dieser Gedanke über das Handwerkliche hinausreichen kann."Respekt, wer's selber macht bedeutet für uns mehr, als Dinge mit den eigenen Händen zu schaffen. Es geht auch darum, Verantwortung zu übernehmen und aktiv zu werden, wenn es darauf ankommt. Die Geschichte von Achim Neumann zeigt eindrucksvoll, was Menschen mit Mut und Entschlossenheit bewegen können. Dafür zollen wir sehr gerne RESPEKT!", sagt Jochen Vogel, CEO von toom Baumarkt.Unter den 89 Menschen, denen Neumann zur Flucht verhalf, war auch Christa, seine große Liebe. Ihre Geschichte verleiht dem mutigen Einsatz eine ganz persönliche Dimension und macht deutlich, was für die Menschen hinter dem historischen Ereignis auf dem Spiel stand.Die Geschichte von Achim Neumann erinnert daran, dass Freiheit und Demokratie keine Selbstverständlichkeiten sind und dass es auf das Handeln jedes Einzelnen ankommen kann.Der Film wird ab dem 9. November, dem Tag des Mauerfalls, auf toom.de/tunnel, YouTube, TikTok, Instagram sowie Streamingportalen und in vielen weiteren Online Video-Formaten zu sehen sein.Den Film finden Sie unter: 60" (16:9): https://youtu.be/SSdGzcv7jlwÜber toom: Mit rund 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt), 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von rund 3 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 96,5 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeitenden in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.Pressekontakt:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140- 144, 51149 Köln, Tel.:0221-149-6272, Fax: 0221-149-976272, E-Mail:daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60444/6384649