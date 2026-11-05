Apple hat die erste Beta-Version von iOS 27.3 veröffentlicht. Sie bringt ein Feature zurück, das aus der Vorversion gestrichen wurde. Auch das iPhone Duo bekommt neue Funktionen. Seit Mitte September können iPhone-Besitzer:innen iOS 27 installieren. Allerdings enthält das Betriebssystem noch nicht alle Funktionen, die Apple im Sommer auf der WWDC versprochen hat. Diese reicht das Unternehmen in kleinen Schritten nach. iOS 27.2 enthält etwa ein Feature ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n