Hamburg (ots) -In Privathaushalten passieren rund die Hälfte aller tödlichen Unfälle. Darauf weist die Aktion Das Sichere Haus. Deutsches Kuratorium für Sicherheit in Heim und Freizeit (DSH), Hamburg, nach Auswertung der Zahlen des Statistischen Bundesamtes hin. Demnach sind 2025 in Deutschland 17.090 Menschen durch einen häuslichen Unfall ums Leben gekommen. Insgesamt starben im vergangenen Jahr 35.082 Menschen infolge eines Unfalls.Besondere Risikogruppe: ältere MenschenKnapp 90 Prozent der tödlichen Haushaltsunfälle betreffen Menschen, die älter sind als 65 Jahre, das sind 15.302 Personen. "Aus früheren Erhebungen wissen wir, dass ein Sturz in rund 80 Prozent dieser Fälle die Todesursache war", sagt DSH-Geschäftsführerin Dr. Susanne Woelk, die das Unfallgeschehen seit vielen Jahren verfolgt. Sie hält deshalb die Sturzprävention für eine der wichtigsten individuellen Maßnahmen zur gesundheitlichen Vorsorge.Sturzprävention schon ab Mitte 50Nachlassende Kräfte und ein schwindendes Balancegefühl zählen zu den Hauptgründen für Stürze. Diese Veränderungen beginnen oft schon weit vor dem eigentlichen Seniorenalter. "Wenn ich mich mit Mitte 50 beim Sockenanziehen lieber hinsetze, weil ich wackelig auf den Beinen bin, kann das ein Signal dafür sein, mich ernsthaft mit dem Thema Sturzprävention zu befassen - auch wenn ich mich ansonsten sehr fit fühle", erläutert Woelk.Kostenlose Angebote der DSH: Selbsttest, Kraftübungen, BroschüreBei der Aktion Das sichere Haus gibt es ein kostenloses Seniorensicherheitspaket, in dem ein Selbsttest und Übungen für ein gezieltes Krafttraining aufeinander aufbauen. In der Broschüre "Stürze im Alter verhindern" finden ältere Menschen und ihre Angehörigen unter anderem Tipps zu den Themen Ernährung, sportliche Bewegung, optimierte Beleuchtung und hilfreiche "Smart-Home"-Elemente.BestellwegDas Seniorensicherheitspaket kann unter https://das-sichere-haus.de/broschueren/sicher-alt-werden bestellt werden.Über die DSH:Mehr als 17.000 Menschen sterben in Deutschland pro Jahr durch einen häuslichen Unfall. Die Gesamtzahl häuslicher Unfälle liegt in Deutschland bei rund sieben Millionen pro Jahr. Die DSH informiert über Unfallgefahren in Heim und Freizeit. Ziel der gemeinnützigen DSH ist ein besserer Unfall- und Gesundheitsschutz für alle.Grafiken und Statistiken zu häuslichen Unfällen:https://das-sichere-haus.de/presse/statistiken-und-grafiken.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-GeschäftsführerinTel.: 040 / 298 104 62s.woelk@das-sichere-haus.deOriginal-Content von: Aktion DAS SICHERE HAUS e.V. (DSH), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9331/6384682