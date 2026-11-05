Ein Umsatz von 3,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 5,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, bei einem organischen Umsatzwachstum von 6,4 % - dem höchsten seit mehr als drei Jahren

375 Millionen US-Dollar an neu gewonnenen Aufträgen, was einem Anstieg von 34 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; dies ist das zweite Quartal in Folge mit einem Wachstum von über 30 %, wobei rund 40 % der seit Jahresbeginn gewonnenen Aufträge auf strategische Wachstumsbranchen entfallen - Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Technologie, Industrie und Biowissenschaften

Seit Jahresbeginn wurden Neugeschäfte im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar abgeschlossen, und die Umsatzpipeline erreichte mit 3,1 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekordwert - ein Anstieg von mehr als 30 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum

Im Quartal wurden eigene Aktien im Wert von 84 Millionen US-Dollar zurückgekauft, womit sich der Gesamtwert der Rückkäufe seit Jahresbeginn auf 100 Millionen US-Dollar beläuft

Bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026

Das Unternehmen veranstaltet am 16. November 2026 einen Investorentag



GREENWICH, Connecticut, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) gab heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 bekannt.

Patrick Kelleher, Vorstandsvorsitzender von GXO, erklärte: "Die neue Strategie, die wir im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht haben, trägt Früchte: Im dritten Quartal verzeichneten wir unser schnellstes organisches Wachstum seit mehr als drei Jahren, steigerten die Zahl der Neugeschäfte zum zweiten Mal in Folge um mehr als 30 % und bauten unsere Vertriebspipeline auf ein Rekordniveau aus. In allen unseren strategischen Wachstumsbereichen und Kernmärkten gewinnen wir mehr Aufträge, setzen Verkaufschancen schneller in Abschlüsse um und verschaffen uns einen besseren Überblick über die künftigen Umsätze. Da unsere Pipeline im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 30 % gewachsen ist und die bisher in diesem Jahr erzielten Auftragseingänge bereits über 1 Milliarde US-Dollar liegen - was fast dem Gesamtwert des Jahres 2025 entspricht, obwohl noch ein Quartal aussteht -, gehen wir aus einer Position der Stärke in das Jahr 2027.

Gleichzeitig verbessern wir die Umsetzung in allen Geschäftsbereichen, insbesondere in Nordamerika, und treiben die Produktivitätsinitiativen voran, die den künftigen Margenausbau unterstützen werden - darunter die Einführung eines einheitlichen Personalmanagementsystems und die fortgesetzte Implementierung von GXO IQ in allen unseren Standorten weltweit. Wir freuen uns, unsere Prognose für das Gesamtjahr zu bekräftigen, und werden Ihnen gerne auf unserem Investorentag am 16. November an der New Yorker Börse weitere Einzelheiten zu unserer langfristigen Strategie und unseren Wachstumsaussichten vorstellen."

Ergebnisse des dritten Quartals 2026

Der Umsatz stieg auf 3,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 5,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht; im Vergleich dazu lag der Umsatz im dritten Quartal 2025 bei 3,4 Milliarden US-Dollar. Der organische Umsatz1 stieg um 6,4 %.

Der Jahresüberschuss belief sich auf 65 Millionen US-Dollar, verglichen mit 60 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025. Der verwässerte Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 US-Dollar, verglichen mit 0,51 US-Dollar im dritten Quartal 2025.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ("bereinigtes EBITDA1") belief sich auf 251 Millionen US-Dollar, verglichen mit 251 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025.

Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie ("bereinigtes verwässertes EPS1") stieg auf 0,89 US-Dollar, verglichen mit 0,79 US-Dollar im dritten Quartal 2025.

GXO erzielte einen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 156 Millionen US-Dollar, verglichen mit 232 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025. Im dritten Quartal 2026 erzielte GXO einen freien Cashflow1 in Höhe von 85 Millionen US-Dollar, verglichen mit 187 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025.

Im dritten Quartal 2026 hat GXO eigene Stammaktien im Wert von 84 Millionen US-Dollar zurückgekauft, womit sich der Rückkauf seit Jahresbeginn auf 100 Millionen US-Dollar bzw. 2,1 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 47,46 US-Dollar pro Aktie belief. Zum 30. September 2026 standen im Rahmen der bestehenden Ermächtigung des Unternehmens zum Aktienrückkauf noch 200 Millionen US-Dollar zur Verfügung.

Barguthaben und offene Forderungen

Zum 30. September 2026 beliefen sich die liquiden Mittel (ohne gebundene Barmittel), die gesamten ausstehenden Verbindlichkeiten und die Nettoverschuldung1 auf 340 Millionen US-Dollar, 2,8 Milliarden US-Dollar bzw. 2,5 Milliarden US-Dollar.

Prognose für 20262

Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 wie folgt:

Organisches Umsatzwachstum 1 von 4 % bis 5 %;

von 4 % bis 5 %; Bereinigtes EBITDA 1 von 945 Millionen bis 965 Millionen US-Dollar;

von 945 Millionen bis 965 Millionen US-Dollar; bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie 1 von 2,95 bis 3,15 US-Dollar; und

von 2,95 bis 3,15 US-Dollar; und Free-Cashflow-Konversion1 von 30 % bis 40 %.



Investorentag

Das Unternehmen veranstaltet seinen Investorentag 2026 am 16. November 2026 an der New York Stock Exchange. Dabei wird die Unternehmensleitung die langfristige Strategie, den finanziellen Rahmen und die Möglichkeiten zur Wertschöpfung erläutern. Die Präsenzveranstaltung beginnt um 9:00 Uhr Eastern Time und wird zugleich live als Webcast übertragen. Der Webcast und die Präsentationsunterlagen werden auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter investors.gxo.com zur Verfügung stehen. Im Anschluss an die Veranstaltung wird eine Aufzeichnung bereitgestellt.

Telefonkonferenz

GXO wird am Mittwoch, dem 4. November 2026, um 8:30 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz abhalten. Teilnehmer können gebührenfrei (aus den USA/Kanada) unter der Nummer 877-407-8029 anrufen; internationale Anrufer wählen +1 201-689-8029. Konferenz-ID: 13762379. Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz wird im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens unter investors.gxo.com verfügbar sein. Die Konferenz wird bis zum 19. November 2026 archiviert. Um auf die Aufzeichnung per Telefon zuzugreifen, rufen Sie gebührenfrei (aus den USA/Kanada) unter der Nummer 877-660-6853 an; internationale Anrufer nutzen die Nummer +1 201-612-7415. Bitte geben Sie den Teilnehmerzugangscode 13762379 ein.

Über GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) ist der weltweit größte Anbieter von reiner Kontraktlogistik und profitiert vom schnellen Wachstum des E-Commerce, der Automatisierung und des Outsourcings. GXO beschäftigt mehr als 150.000 Mitarbeiter in über 1.000 Einrichtungen mit einer Gesamtfläche von mehr als 18,5 Millionen Quadratmetern. Das Unternehmen unterstützt weltweit führende Blue-Chip-Unternehmen bei der Lösung komplexer logistischer Herausforderungen mit technologisch fortschrittlichen Supply-Chain- und E-Commerce-Lösungen, die skalierbar und schnell implementierbar sind. GXO hat seinen Hauptsitz in Greenwich, Connecticut. Besuchen Sie GXO.com, um weitere Informationen zu erhalten, und folgen Sie GXO auf LinkedIn, X, Facebook, Instagram und YouTube.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen

Wie in den Regeln der Securities and Exchange Commission ("SEC") vorgeschrieben, stellen wir Überleitungen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Non-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen nach GAAP bereit, die in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt sind.

Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO in dieser Pressemitteilung umfassen: bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ("bereinigtes EBITDA"), bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ("bereinigtes EBITA"), bereinigtes EBITA, abzüglich gezahlter Ertragsteuern, bereinigte EBITA-Marge, bereinigter, GXO zurechenbarer Nettogewinn, bereinigter Gewinn je Aktie (unverwässert und verwässert) ("bereinigter Gewinn je Aktie"), freier Cashflow, Free-Cashflow-Konversion, organischer Umsatz, organisches Umsatzwachstum, Nettoverschuldungsgrad, Nettoverschuldung und Betriebsrendite auf das investierte Kapital ("ROIC").

Wir glauben, dass die vorstehenden bereinigten Finanzkennzahlen die Analyse unserer laufenden Geschäftstätigkeit erleichtern, da in ihnen bestimmte Elemente nicht enthalten sind, die nicht die eigentliche operative Performance von GXO widerspiegeln und mit dieser nicht in Zusammenhang stehen, und dass sie Anleger beim Vergleich mit vorherigen Berichtszeiträumen und bei der Beurteilung von Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen können. Andere Unternehmen können diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf andere Weise berechnen, sodass unsere Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO sollten nur als ergänzende Kennzahlen zu unserer operativen Performance dienen.

Das bereinigte EBITDA, das bereinigte EBITA, der bereinigte, GXO zuzurechnende Jahresüberschuss und das bereinigte Ergebnis je Aktie enthalten Anpassungen für Transaktions- und Integrationskosten, Restrukturierungskosten sowie nicht realisierte Gewinne/Verluste aus Devisenkontrakten, eine aufsichtsrechtliche Angelegenheit sowie den Nettoverlust aus der Veräußerung von Geschäftsbereichen, wie in den beigefügten Finanztabellen dargelegt. Transaktions- und Integrationsanpassungen sind in der Regel zusätzliche Kosten, die sich aus einer tatsächlichen oder geplanten Übernahme ergeben und unter anderem Beratungshonorare, Bindungsprämien, interne Gehälter und Löhne (soweit die betreffenden Mitarbeiter in Vollzeit für Integrations- und Transformationsmaßnahmen eingesetzt sind) sowie bestimmte Kosten im Zusammenhang mit der Integration von Standorten und der Trennung von IT-Systemen umfassen können. Die Restrukturierungskosten und sonstigen Aufwendungen bestanden hauptsächlich aus Abfindungen an ausscheidende Mitglieder des Führungsteams des Unternehmens sowie an einzelne Mitarbeitende im Rahmen einer Initiative zur Optimierung der Unternehmensausgaben. Die regulatorische Angelegenheit bezieht sich auf einen Vergleich mit Aufsichtsbehörden. Ein Nettoverlust aus der Veräußerung von Geschäftstätigkeiten bezieht sich auf den Abschreibungsverlust im Rahmen einer Klassifizierung als zur Veräußerung gehalten.

Wir sind der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, das bereinigte EBITA, das bereinigte EBITA nach Abzug der gezahlten Ertragsteuern und die bereinigte EBITA-Marge die Vergleichbarkeit von Zeitraum zu Zeitraum verbessern, indem sie die Auswirkungen unserer Kapitalstruktur (Zinsaufwendungen), der Assets (Abschreibungen), der steuerlichen Auswirkungen und anderer Anpassungen, wie sie in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt sind, eliminieren, die nach Ansicht des Managements nicht das operative Kerngeschäft widerspiegeln und somit Investoren bei der Beurteilung von Trends in unseren zugrunde liegenden Geschäften unterstützen.

Wir sind der Ansicht, dass der organische Umsatz und das organische Umsatzwachstum wichtige Kennzahlen sind, da sie die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen ausschließen.

Wir sind der Auffassung, dass der bereinigte, GXO zurechenbare Jahresüberschuss und der bereinigte Gewinn je Aktie die Vergleichbarkeit unserer Betriebsergebnisse zwischen den einzelnen Berichtszeiträumen verbessern. Diese Kennzahlen schließen bestimmte Aufwendungen und Erträge aus, die in den beigefügten Finanztabellen

näher erläutert werden und nach Einschätzung der Unternehmensleitung nicht unsere Kerngeschäftstätigkeit widerspiegeln. Dazu zählen unter anderem Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte.

Wir sind der Auffassung, dass der freie Cashflow und die Free-Cashflow-Konversion wichtige Kennzahlen für unsere Fähigkeit sind, fällige Verbindlichkeiten zu begleichen und andere Kapitalverwendungen zu finanzieren, die nach unserer Einschätzung zur Steigerung des Unternehmenswerts für Aktionäre beitragen. Wir berechnen den freien Cashflow als Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich der Investitionen und zuzüglich der Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien und Anlagen. Wir berechnen die Konversion des freien Cashflows als freien Cashflow geteilt durch das bereinigte EBITDA, ausgedrückt in Prozent.

Wir sind der Ansicht, dass die Nettoverschuldung und die Nettoverschuldungsquote wichtige Kennzahlen für unsere allgemeine Liquiditätslage sind. Sie werden berechnet, indem aus unserer Gesamtverschuldung und unserer Nettoverschuldung die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (mit Ausnahme der gebundenen Zahlungsmittel) abgezogen und die Überziehungskredite wieder hinzugerechnet werden, und zwar als Verhältnis zu unserem bereinigten EBITDA der letzten zwölf Monate. Wir berechnen den ROIC als unser bereinigtes EBITA der letzten zwölf Monate, abzüglich der gezahlten Ertragssteuern, geteilt durch das durchschnittlich investierte Kapital. Wir glauben, dass das ROIC den Anlegern eine wichtige Perspektive darauf bietet, wie wirksam GXO Kapital einsetzt, und nutzen diese Kennzahl intern als Ziel auf hoher Ebene, um die Gesamtperformance über den gesamten Geschäftszyklus hinweg zu beurteilen.

Das Management nutzt diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen bei finanziellen, operativen und Planungsentscheidungen sowie bei der Beurteilung der laufenden Performance von GXO.

Eine Überleitung unserer Non-GAAP-Finanzziele für das Gesamtjahr 2026 - organisches Umsatzwachstum, bereinigtes EBITDA, bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie und Free-Cashflow-Konversion - auf die jeweils entsprechenden GAAP-Kennzahlen ist ohne unverhältnismäßigen Aufwand nicht möglich. Grund hierfür sind die Schwankungsbreite und die Komplexität der oben beschriebenen Überleitungsposten, die bei der Ermittlung dieser Non-GAAP-Zielkennzahlen unberücksichtigt bleiben. Schwankungen dieser Posten können erhebliche Auswirkungen auf unsere künftigen nach GAAP ausgewiesenen Finanzergebnisse haben. Daher sind wir nicht in der Lage, die für eine solche Überleitung erforderlichen zukunftsgerichteten Gewinn- und Cashflow-Rechnungen nach GAAP zu erstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung sowie Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden Fassung. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können als solche angesehen werden. Dazu gehören unter anderem unsere Finanzprognose für das Gesamtjahr 2026 in Bezug auf organisches Umsatzwachstum, bereinigtes EBITDA, bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie und Free-Cashflow-Konversion. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich mitunter an Begriffen wie "voraussehen", "schätzen", "glauben", "fortsetzen", "könnte", "beabsichtigen", "planen", "potenziell", "prognostizieren", "sollte", "wird", "erwarten", "Ziel", "Prognose", "Zielvorgabe", "Ausblick", "Bemühungen" oder "Entwicklung" sowie an deren Verneinung oder an vergleichbaren Formulierungen erkennen. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet jedoch nicht, dass die Aussagen nicht zukunftsgerichtet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und Analysen des Unternehmens vor dem Hintergrund seiner Erfahrung und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das tatsächliche Geschäftsvolumen, die tatsächliche Leistung oder die tatsächlichen Erfolge wesentlich von den künftigen Ergebnissen, dem künftigen Geschäftsvolumen, der künftigen Leistung oder den künftigen Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zu den Faktoren, die zu einer wesentlichen Abweichung führen oder dazu beitragen könnten, gehören unter anderem die in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen beschriebenen Risiken sowie die folgenden Faktoren: die allgemeine Wirtschaftslage; Herausforderungen in der Lieferkette, einschließlich Arbeitskräftemangel; Wettbewerb und Preisdruck; unsere Fähigkeit, unsere Investitionen in Sachanlagen, einschließlich Ausrüstung, Servicezentren und Lager, an die jeweiligen Anforderungen unserer Kunden anzupassen; unsere Fähigkeit, übernommene Unternehmen, einschließlich Wincanton, erfolgreich zu integrieren und die erwarteten Vorteile, Synergien, Kosteneinsparungen und Gewinnsteigerungspotenziale zu realisieren; die Möglichkeit, dass Übernahmen nicht erfolgreich sind oder andere Risiken oder Entwicklungen mit sich bringen, die sich nachteilig auf unsere Finanzlage und unsere Ergebnisse auswirken; unsere Fähigkeit, geeignete Informationstechnologiesysteme zu entwickeln und zu implementieren sowie Ausfälle oder Sicherheitsverletzungen dieser Systeme zu verhindern; unsere Verschuldung; unsere Fähigkeit, Fremd- und Eigenkapital zu beschaffen; Rechtsstreitigkeiten; arbeitsrechtliche Angelegenheiten, einschließlich unserer Fähigkeit, unsere Subunternehmer zu steuern, sowie Risiken im Zusammenhang mit Arbeitskonflikten in den Betrieben unserer Kunden und mit Bemühungen von Gewerkschaften, unsere Mitarbeitenden zu organisieren; Risiken im Zusammenhang mit leistungsorientierten Pensionsplänen für unsere derzeitigen und ehemaligen Mitarbeitenden; unsere Fähigkeit, erforderliche Fachkräfte zu gewinnen und zu halten; gestiegene Arbeitskosten; Wechselkursschwankungen; Schwankungen fester und variabler Zinssätze; Schwankungen des Kundenvertrauens und der Kundenausgaben; Fragen im Zusammenhang mit unseren Rechten an geistigem Eigentum; staatliche Regulierung, einschließlich Umweltgesetzen, Vorschriften zur Einhaltung von Handelsbestimmungen sowie Änderungen der internationalen Handelspolitik und der Steuervorschriften; staatliche oder politische Maßnahmen, einschließlich des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union; Naturkatastrophen, Terroranschläge oder ähnliche Vorfälle; Rufschädigung; wesentliche Störungen unseres Betriebs; unsere Unfähigkeit, das erwartete oder angestrebte Niveau bei Umsatzwachstum, Cash-Generierung, Kosteneinsparungen, Rentabilitäts- und Margenverbesserung, finanzielle Disziplin oder Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit und unseres Betriebs zu erreichen; das Versäumnis, die Bestände unserer Kunden ordnungsgemäß zu verwalten; das Versäumnis, künstliche Intelligenz und humanoide Roboter im Zusammenhang mit unserer Wachstumsstrategie erfolgreich zu integrieren; die Auswirkungen potenzieller Cyberangriffe und Verstöße gegen die Informationssicherheit oder Datensicherheit; die Unfähigkeit, Technologieinitiativen oder Geschäftssysteme erfolgreich umzusetzen; unsere Fähigkeit, Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu erreichen; sowie eine Feststellung der US-Steuerbehörde IRS, dass die Ausschüttung oder bestimmte damit verbundene Ausgliederungstransaktionen als steuerpflichtige Transaktionen zu behandeln sind. Andere unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren können bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse ggf. wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen: Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Lichte solcher Faktoren ausgelegt werden.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen diesen Warnhinweisen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Ergebnisse oder Entwicklungen, die von uns erwartet werden, tatsächlich eintreten oder dass sie, falls sie tatsächlich eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen für bzw. auf uns oder unser Unternehmen oder unsere Geschäftstätigkeit haben werden. In dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für das Datum dieser Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, um spätere Ereignisse oder Umstände, geänderte Erwartungen oder das Eintreten unerwarteter Ereignisse widerzuspiegeln, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Anlegerkontakt Kristine Kubacki, CFA +1 (203) 769-7206 kristine.kubacki@gxo.com Ansprechpartner für Medien Matthew Schmidt +1 (203) 307-2809 matt.schmidt@gxo.com

GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Operations

(Unaudited)

Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2026

2025

2026

2025

Revenue $ 3,590 $ 3,395 $ 10,329 $ 9,671 Direct operating expense 3,064 2,857 8,805 8,228 Selling, general and administrative expense 285 285 876 818 Depreciation and amortization expense 115 118 347 337 Transaction and integration costs 26 14 54 50 Restructuring costs and other 3 3 11 22 Regulatory matter - - - 65 Net loss on divestiture of business 1 - 24 - Operating income 96 118 212 151 Other income (expense), net 12 5 28 (10 ) Interest expense, net (36 ) (35 ) (103 ) (103 ) Income before income taxes 72 88 137 38 Income tax expense (7 ) (28 ) (40 ) (45 ) Net income (loss) 65 60 97 (7 ) Net income attributable to noncontrolling interests ("NCI") (1 ) (1 ) (4 ) (4 ) Net income (loss) attributable to GXO $ 64 $ 59 $ 93 $ (11 ) Earnings (loss) per share Basic $ 0.56 $ 0.52 $ 0.81 $ (0.09 ) Diluted $ 0.56 $ 0.51 $ 0.81 $ (0.09 ) Weighted-average shares outstanding used in computation of earnings (loss) per share Basic 113,899 114,473 114,538 116,075 Diluted 114,636 115,329 115,395 116,075

GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Balance Sheets

(Unaudited)

September 30, December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2026

2025

ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 340 $ 854 Accounts receivable, net of allowance of $14 and $15 2,188 2,028 Other current assets 416 406 Total current assets 2,944 3,288 Long-term assets Property and equipment, net of accumulated depreciation of $2,270 and $2,126 1,268 1,151 Operating lease right-of-use assets 2,786 2,563 Goodwill 3,722 3,781 Intangible assets, net of accumulated amortization of $851 and $781 812 909 Other long-term assets 613 570 Total long-term assets 9,201 8,974 Total assets $ 12,145 $ 12,262 LIABILITIES AND EQUITY Current liabilities Accounts payable $ 740 $ 758 Accrued expenses 1,555 1,492 Current debt 366 446 Current operating lease liabilities 777 745 Other current liabilities 415 434 Total current liabilities 3,853 3,875 Long-term liabilities Long-term debt 2,452 2,619 Long-term operating lease liabilities 2,225 2,044 Other long-term liabilities 591 709 Total long-term liabilities 5,268 5,372 Commitments and Contingencies Stockholders' Equity Common stock, $0.01 par value per share; 300,000 shares authorized, 120,490 and 119,868 shares issued and 113,026 and 114,512 shares outstanding, respectively 1 1 Treasury stock, at cost; 7,464 and 5,356 shares, respectively (303 ) (202 ) Preferred stock, $0.01 par value per share; 10,000 shares authorized, none issued and outstanding - - Additional Paid-In Capital ("APIC") 2,691 2,667 Retained earnings 811 718 Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) ("AOCIL") (207 ) (201 ) Total stockholders' equity before NCI 2,993 2,983 NCI 31 32 Total equity 3,024 3,015 Total liabilities and equity $ 12,145 $ 12,262

GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

Nine Months Ended September 30, (In millions) 2026

2025

Cash flows from operating activities: Net income (loss) $ 97 $ (7 ) Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities Depreciation and amortization expense 347 337 Stock-based compensation expense 35 34 Deferred tax benefit (20 ) (24 ) Other (11 ) 11 Changes in operating assets and liabilities Accounts receivable (215 ) (76 ) Other assets (39 ) 40 Accounts payable (4 ) (91 ) Accrued expenses and other liabilities 73 40 Net cash provided by operating activities 263 264 Cash flows from investing activities: Capital expenditures (204 ) (269 ) Proceeds from the sale of property and equipment 7 101 Cash paid in connection with divestiture (38 ) - Cross-currency swap agreements settlement - (1 ) Net cash used in investing activities (235 ) (169 ) Cash flows from financing activities: Common stock repurchased and excise tax paid (102 ) (200 ) Net borrowings under revolving credit facilities - 38 Repayments of long-term and other debt (401 ) (56 ) Repayments of finance lease obligations (46 ) (38 ) Proceeds from exercise of stock options 7 - Taxes paid related to net share settlement of equity awards (18 ) (8 ) Obligations under factoring arrangements 20 (2 ) Other 4 - Net cash used in financing activities (536 ) (266 ) Effect of exchange rates on cash and cash equivalents (6 ) 30 Net decrease in cash, restricted cash and cash equivalents (514 ) (141 ) Cash, restricted cash and cash equivalents, beginning of period 857 485 Cash, restricted cash and cash equivalents, end of period $ 343 $ 344 Non-cash financing activities: Excise tax liability related to stock repurchases $ 1 $ 2 Reconciliation of cash, restricted cash and cash equivalents September 30, 2026 December 31, 2025 Cash and cash equivalents $ 340 $ 854 Restricted cash 3 3 Total cash, restricted cash and cash equivalents $ 343 $ 857

GXO Logistics, Inc. Key Data Disaggregation of Revenue (Unaudited) Revenue disaggregated by geographical area was as follows:

Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, (In millions) 2026

2025

2026

2025

United Kingdom $ 1,751 $ 1,628 $ 5,030 $ 4,609 United States 846 801 2,379 2,320 Netherlands 263 275 789 760 France 216 210 637 612 Spain 184 170 527 479 Italy 111 103 332 303 Other 219 208 635 588 Total $ 3,590 $ 3,395 $ 10,329 $ 9,671

The Company's revenue can also be disaggregated by various verticals, reflecting the customers' principal industry. Revenue disaggregated by industry was as follows:

Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, (In millions) 2026

2025

2026

2025

Omnichannel retail $ 1,689 $ 1,645 $ 4,887 $ 4,693 Technology and consumer electronics 498 420 1,370 1,215 Industrial and manufacturing 405 386 1,207 1,151 Food and beverage 351 371 1,009 1,044 Consumer packaged goods 333 324 998 898 Other 314 249 858 670 Total $ 3,590 $ 3,395 $ 10,329 $ 9,671

GXO Logistics, Inc. Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITDA, Operating Income and Adjusted EBITDA Margins (Unaudited) Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, Year Ended

December 31,

2025

Trailing Twelve

Months Ended

September 30,

2026

(In millions) 2026

2025

2026

2025

Net income (loss) attributable to GXO $ 64 $ 59 $ 93 $ (11 ) $ 32 $ 136 Net income attributable to NCI 1 1 4 4 4 4 Net income (loss) $ 65 $ 60 $ 97 $ (7 ) $ 36 $ 140 Interest expense, net 36 35 103 103 133 133 Income tax expense 7 28 40 45 68 63 Depreciation and amortization expense 115 118 347 337 457 467 Transaction and integration costs 26 14 54 50 54 58 Restructuring costs and other 3 3 11 22 27 16 Regulatory matter - - - 65 65 - Net loss on divestiture of business 1 - 24 - 34 58 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts (2 ) (7 ) (6 ) 11 7 (10 ) Adjusted EBITDA(1) $ 251 $ 251 $ 670 $ 626 $ 881 $ 925 Revenue $ 3,590 $ 3,395 $ 10,329 $ 9,671 Operating income $ 96 $ 118 $ 212 $ 151 Operating income margin(2) 2.7 % 3.5 % 2.1 % 1.6 % Adjusted EBITDA margin(1)(3) 7.0 % 7.4 % 6.5 % 6.5 % (1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.

(2) Operating income margin is calculated as operating income divided by revenue for the period.

(3) Adjusted EBITDA margin is calculated as adjusted EBITDA divided by revenue for the period.



GXO Logistics, Inc. Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITA and Adjusted EBITA Margin (Unaudited) Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, Year Ended

December 31, 2025

Trailing Twelve

Months Ended

September 30, 2026

(In millions) 2026

2025

2026

2025

Net income (loss) attributable to GXO $ 64 $ 59 $ 93 $ (11 ) $ 32 $ 136 Net income attributable to NCI 1 1 4 4 4 4 Net income (loss) $ 65 $ 60 $ 97 $ (7 ) $ 36 $ 140 Interest expense, net 36 35 103 103 133 133 Income tax expense 7 28 40 45 68 63 Amortization of intangible assets acquired 27 31 84 90 119 113 Transaction and integration costs 26 14 54 50 54 58 Restructuring costs and other 3 3 11 22 27 16 Regulatory matter - - - 65 65 - Net loss on divestiture of business 1 - 24 - 34 58 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts (2 ) (7 ) (6 ) 11 7 (10 ) Adjusted EBITA(1) $ 163 $ 164 $ 407 $ 379 $ 543 $ 571 Revenue $ 3,590 $ 3,395 $ 10,329 $ 9,671 Adjusted EBITA margin(1)(2) 4.5 % 4.8 % 3.9 % 3.9 % (1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.

(2) Adjusted EBITA margin is calculated as adjusted EBITA divided by revenue for the period.



GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted Net Income

and Adjusted Earnings Per Share

(Unaudited)

(Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts)

Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, 2026

2025

2026

2025

Net income (loss) $ 65 $ 60 $ 97 $ (7 ) Net income attributable to NCI (1 ) (1 ) (4 ) (4 ) Net income (loss) attributable to GXO $ 64 $ 59 $ 93 $ (11 ) Amortization of intangible assets acquired 27 31 84 90 Transaction and integration costs 26 14 54 50 Restructuring costs and other 3 3 11 22 Regulatory matter - - - 65 Net loss on divestiture of business 1 - 24 - Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts (2 ) (7 ) (6 ) 11 Income tax associated with the adjustments above(1) (17 ) (9 ) (32 ) (36 ) Adjusted net income attributable to GXO(2) $ 102 $ 91 $ 228 $ 191 Adjusted basic EPS(2) $ 0.90 $ 0.79 $ 1.99 $ 1.65 Adjusted diluted EPS(2) $ 0.89 $ 0.79 $ 1.98 $ 1.64 Weighted-average shares outstanding used in computation of adjusted earnings per share Basic 113,899 114,473 114,538 116,075 Diluted(3) 114,636 115,329 115,395 116,540 (1) The income tax rate applied to items is based on the GAAP annual effective tax rate. (2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release. (3) The nine months ended September 30, 2025, calculation of earnings per share - diluted (GAAP) excludes 465 thousand shares due to their anti-dilutive effect.

GXO Logistics, Inc.

Other Reconciliations

(Unaudited)

Reconciliation of Cash Flows from Operations to Free Cash Flow:

Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, (In millions) 2026

2025

2026

2025

Cash flows from operations(1) $ 156 $ 232 $ 263 $ 264 Capital expenditures (74 ) (144 ) (204 ) (269 ) Proceeds from sale of property and equipment 3 99 7 101 Free cash flow(2) $ 85 $ 187 $ 66 $ 96 (1) Net cash provided by operating activities.

(2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.





Reconciliation of Revenue to Organic Revenue:

Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, (In millions) 2026

2025

2026

2025

Revenue $ 3,590 $ 3,395 $ 10,329 $ 9,671 Foreign exchange rates 22 - (205 ) - Organic revenue(1) $ 3,612 $ 3,395 $ 10,124 $ 9,671 Revenue growth(2) 5.7 % 6.8 % Organic revenue growth(1)(3) 6.4 % 4.7 % (1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.

(2) Revenue growth is calculated as the change in the period-over-period revenue divided by the prior period, expressed as a percentage.

(3) Organic revenue growth is calculated as the change in the period-over-period organic revenue divided by the prior period, expressed as a percentage.





GXO Logistics, Inc.

Liquidity Reconciliations

(Unaudited)

Reconciliation of Total Debt and Net Debt:

(In millions) September 30, 2026 Current debt $ 366 Long-term debt 2,452 Total debt(1) $ 2,818 Plus: Bank overdrafts (included in Other current liabilities) 2 Less: Cash and cash equivalents (excluding restricted cash) (340 ) Net debt(2) $ 2,480 (1) Includes finance leases and other debt of $497 million as of September 30, 2026.

(2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.



Reconciliation of Total debt to Net income Ratio:

(In millions) September 30, 2026 Total debt $ 2,818 Trailing twelve months net income $ 140 Debt to net income ratio 20.1x

Reconciliation of Net Leverage Ratio:

(In millions) September 30, 2026 Net debt(1) $ 2,480 Trailing twelve months adjusted EBITDA(1) $ 925 Net leverage ratio(1) 2.7x (1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.





GXO Logistics, Inc.

Return on Invested Capital

(Unaudited)

Adjusted EBITA, net of income taxes paid:

Nine Months Ended September 30, Year Ended

December 31, 2025

Trailing Twelve

Months Ended

September 30, 2026

(In millions) 2026

2025

Adjusted EBITA(1) $ 407 $ 379 $ 543 $ 571 Less: Cash paid for income taxes (54 ) (35 ) (59 ) (78 ) Adjusted EBITA(1), net of income taxes paid $ 353 $ 344 $ 484 $ 493 (1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.



Return on Invested Capital (ROIC):

September 30, (In millions) 2026 2025 Average Selected Assets: Accounts receivable, net $ 2,188 $ 2,015 $ 2,102 Other current assets 416 452 434 Property and equipment, net 1,268 1,197 1,233 Selected Liabilities: Accounts payable $ (740 ) $ (716 ) $ (728 ) Accrued expenses (1,555 ) (1,523 ) (1,539 ) Other current liabilities(1) (413 ) (430 ) (422 ) Invested capital $ 1,164 $ 995 $ 1,080 Trailing twelve months net income to average invested capital 13.0 % Operating return on invested capital(2)(3) 45.6 % (1) As of September 30, 2026, excludes $2 million of bank overdraft.

(2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.

(3) The ratio of operating return on invested capital is calculated as trailing twelve months adjusted EBITA, net of income taxes paid, divided by the average invested capital.



__________________________________

1 For definitions of non-GAAP measures see the "Non-GAAP Financial Measures" section in this press release.

2 Our guidance reflects current foreign currency rates.