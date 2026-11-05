Nemetschek (NEM) hat solide Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 26,6% auf EUR 371,1 Mio., und das EBITDA übertraf den Konsens um 2,5%. Das starke organische Wachstum im Segment Build und eine verbesserte Cash-Generierung stützten die operative Entwicklung, während das Segment Design weiterhin verhalten blieb. Erhebliche PPA-Abschreibungen sowie Minderheitsanteile infolge der Akquisition von HCSS belasteten jedoch das berichtete Ergebnis, sodass das EPS hinter den Erwartungen zurückblieb. Die 28%-Beteiligung von Thoma Bravo am kombinierten Build-Geschäft führt aus unserer Sicht zu einer strukturellen Ergebnisverwässerung für die Aktionäre von Nemetschek, die sich in den Markterwartungen nicht widerspiegelt. Wir senken unsere EBIT-Prognosen für die Geschäftsjahre 2026-2028 um ca. 10% und reduzieren unser DCF-basiertes Kursziel auf EUR 82,00 (zuvor: EUR 89,00). Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nemetschek-se
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