Und wieder einmal knallen die Sektkorken im exklusiven Rohstoff Anleger Club: Die Aktie von Suncor Energy hat Anlegern, die früh auf den kanadischen Ölsand-Pionier gesetzt haben, unter Einbeziehung von Dividenden einen außergewöhnlichen Gewinn von 215% beschert. Teilgewinnmitnahme nach gut vier Jahren Was für ein Volltreffer: Bereits im Juli 2022 wurde die Aktie von Suncor Energy im RAC zum Kauf empfohlen. Seitdem hat sich die Position zu einem echten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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