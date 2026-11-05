Die Healthineers-Aktie gab am Donnerstag rund 0,6% nach, nachdem sie zu Handelsbeginn bereits fast 3% im Minus gelegen hatte. Seit Anfang Oktober hatte das Papier eine Rally mit einem Kursgewinn von 18% hinter sich und damit die zeitweise deutlichen Verluste seit Jahresbeginn aufgeholt. Nun kommen gleich mehrere Strukturentscheidungen zusammen: Namenswechsel, Abspaltung von Siemens, Trennung von der Labordiagnostik und ein neues Restrukturierungsprogramm. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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