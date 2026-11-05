Jefferies bestätigt für Hensoldt das Kursziel von 98 Euro und die Einstufung Buy. Anlass sind die jüngsten Quartalszahlen des Rüstungselektronik-Unternehmens, bei denen sowohl der Umsatz als auch das bereinigte Ebitda über den Konsensschätzungen lagen. Zusätzlich hat Hensoldt sein Erlösziel für 2026 um 2 Prozent angehoben. Reicht das aus, um bei Hensoldt weiter auf steigende Kurse zu setzen? Ebitda übertrifft Erwartungen Analyst Ben Brown hebt in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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