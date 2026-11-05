Die BYD-Aktie steigt weiter. Am Mittwoch legte sie um 2,3% zu, und am heutigen Donnerstag notiert sie am Morgen bei 8,61 €, ein Plus von +4,52%. Zeitgleich hat der chinesische Autobauer Gerüchte über ein Aus für seine Fahrassistenz God's Eye C scharf zurückgewiesen und den Urhebern mit rechtlichen Schritten gedroht. Die Quartalszahlen der vergangenen Woche haben dagegen enttäuscht. Damit stellt sich die Frage: Reicht das Dementi, um die Zweifel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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