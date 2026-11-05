Die ERGO Krankenversicherung hat ihr Angebot erweitert: Es gibt nun drei neue ambulante Zusatztarife für GKV-Versicherte. Zudem hat die DKV einen neuen Zusatztarif, den Firmen ihren Mitarbeitern im Rahmen von Gruppenverträgen anbieten können, sowie einen neuen Optionstarif. Die ERGO hat hier Gesundheitsangebot ausgebaut. Die neuen ambulanten Zusatztarife "Gesundheit & Vorsorge" sollen die Vorsorge für GKV-Versicherte stärken. Hierbei unterstützt die ERGO Krankenversicherung AG (EKV) gesetzlich Versicherte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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