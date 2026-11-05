Unterföhring (ots) -Mit NEXT.GEN hat der ProSiebenSat.1-Vermarkter Seven.One Media 2026 eine eigenständige Unit geschaffen, die konsequent Social First denkt und Marken den direkten Zugang zu jungen Zielgruppen eröffnet. Dass das Konzept auf hohe Marktnachfrage trifft, zeigt sich bereits nach wenigen Monaten: Aktuell setzt die Unit Kampagnen für Knorr, merci undVodafones Zweitmarke SIMon mobile sowie eine Aktivierung für Chiquita in Deutschlandum. Zuvor wurden bereits Kampagnen unter anderem für CUPRA, Oberstaufen Tourismus und Samsung realisiert.Der Kern von NEXT.GEN: Die Unit entwickelt integrierte Werbelösungen entlang des gesamten Medienalltags junger Menschen und verbindet Social Media und Creator-Marketing mit Streaming, Podcasts und TV. So erhalten Marken exklusiven Zugang zu Plattformen, Content-Formaten und Reichweiten im ProSiebenSat.1-Kosmos.Lennart Harendza, Managing Director und Chief Revenue Officer Seven.One Media: "Die aktuellen Kampagnen zeigen sehr schön die Bandbreite von NEXT.GEN und unterstreichen unsere konsequente Social-First-Positionierung, die markensicher und zugleich skalierbar ist. Dabei denken wir nie nach Schema F, sondern entwickeln für jede Marke den passenden Mix aus Creators, Social Media und unseren reichweitenstarken TV- und Streaming-Umfeldern. Das reicht von der fokussierten Creator-Kampagne auf Social Media bis zur umfassenden Omnichannel-Lösung."Für die neue Airfryer-Gewürzmischung von Knorr hat NEXT.GEN eine Kampagne entwickelt, die den Social-First-Ansatz der Marke aufgreift und ins TV verlängert. Die Influencer:innen nicostank, Malwanne (https://www.instagram.com/malwanne/reel/DcyccwMNnSg/?hl=de), abbasmomo (https://www.instagram.com/reel/Dc1MWJgo4jB/?utm_source=ig_web_copy_link&srtk=NTc4MTIwNjQ2YQ==), evelynweigert, fabiundphil (https://www.instagram.com/reel/Dc1QPO0ISrN/?utm_source=ig_web_copy_link&vrfl=MzRlODBiNWFlZA==&srtk=MzRlODBiNWFlZA==) und itsmellife (https://www.instagram.com/reel/Dc6XTuroCPD/?utm_source=ig_web_copy_link&cplk=MzRlODBiNWFlZA==&srtk=MzRlODBiNWFlZA==) riefen im September auf Social Media zunächst zum Casting "Wer wird das neue Knorr Gesicht?" auf. Aus den Einsendungen ist ein Community-Spot entstanden, der seit Ende September als Joyn-Co-gebrandeter Spot im TV läuft. Ab 6. November stehen die beiden Casting-Gewinner:innen selbst als Testimonials der Kampagne vor der Kamera, ab 15. November auch im verlängerten InspireMe-Spot. Kurzversionen laufen zusätzlich auf Joyn und in sozialen Netzwerken.Für merci,die Marke der Wertschätzung von Storck, hat NEXT.GEN gemeinsam mit Musiker und "The Voice Kids"-Coach Wincent Weiss die Musikkampagne "Wie klingt dein merci?" konzipiert und umgesetzt. Im Mittelpunkt stehen die Neuinterpretationen des ikonischen merci-Songs "merci, dass es dich gibt" in unterschiedlichen Musik-Genres. Neben dem Hauptspot mit Wincent Weiss umfasst die Kampagne Social-Media-Videos mit weiteren Musiker:innen und Creators wie Esther Graf und KAYEF. Von Anfang November bis 16. Dezember laufen die Spots auf Streaming-Plattformen, YouTube, Facebook, Instagram und TikTok.Für Vodafones Zweitmarke SIMon mobile verzahnt NEXT.GEN Streaming und YouTube rund um Staffel 4 von "THE RACE": Die Kampagne startet im Februar 2027 mit der "THE RACE - Wildcard Challenge" auf Joyn. Wildcard Challenge und Hauptfolgen sind jeweils zwei Wochen nach ihrem Joyn-Start auch auf dem "THE RACE"-YouTube-Kanal verfügbar. SIMon mobile ist mit Produktplatzierungen in der Wildcard Challenge und den Hauptfolgen, YouTube-Folgenpartnerschaften und einer Creator Produced Addabei. Diese entsteht gemeinsam mit einem Creator des Formats und läuft im Rahmen eines vierwöchigen Co-Sponsorings auf Joyn als Pre- und Mid-Roll.Für Chiquita hat NEXT.GEN im Brustkrebs-Aufklärungsmonat Oktober eine Influencer-Kampagne mit Creator und "SCHÖN LAUT"-Host Lola Weippert realisiert, deren Podcast zum Vermarktungsportfolio der ProSiebenSat.1-Unit Seven.One Audio gehört. Gemeinsam mit Pink Ribbon Deutschland setzt sich Chiquita seit Jahren für mehr Aufmerksamkeit für Brustkrebs-Früherkennung und Prävention ein. Herzstück sind zwei Instagram-Reels mit Lola Weippert und Miss Chiquita (https://www.instagram.com/p/DeKWMQhIht-/), die das Thema Brustkrebsvorsorge nahbar in die sozialen Medien tragen.Pressekontakt:Kristina SchreiberSenior PR Managerin / Business CommunicationsProSiebenSat.1 Media SETel. +49 (0) 89 95 07 2410E-Mail: Kristina.Schreiber@prosiebensat1.comMedienallee 7 / 85774 UnterföhringOriginal-Content von: SevenOne Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42713/6384730