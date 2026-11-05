Ismaning (ots) -Die Tage werden kürzer, es dämmert früh - und eigentlich würde jetzt eine ruhigere Gangart guttun. Doch während das Jahr ausklingt, wird der Alltag oft noch einmal voller: Jahresabschluss im Job, letzte Besorgungen, Familienorganisation - bis zum Jahresende warten meist noch jede Menge Extra-To-Dos in einem ohnehin schon anspruchsvollen Alltag. Und ganz loslassen können wir den Trubel oft trotzdem nicht: Kaum ist das Jahr vorbei, geht es im Job mit neuen Aufgaben und frischem Schwung oft nahtlos weiter - der Ballast bleibt, nur das Jahr wechselt. Umso wichtiger sind jetzt kleine Routinen, die helfen, tagsüber fokussiert zu bleiben und abends bewusst einen Gang zurückzuschalten.Manche Tage verlangen vor allem Konzentration, andere körperlichen Einsatz - und oft ist es eine Mischung aus beidem. Immer mehr Menschen fühlen sich zwischen Beruf, Familie, Pflege, gesellschaftlichem Engagement und persönlichem Anspruch stark gefordert. Umso wichtiger ist es, die eigenen Bedürfnisse nicht aus den Augen zu verlieren. Neben einer ausgewogenen Ernährung, Bewegung und regelmäßigen Pausen spielt dabei auch die Versorgung mit wichtigen Nährstoffen eine Rolle. Magnesium ist zum Beispiel an zahlreichen Prozessen im Körper beteiligt und trägt unter anderem zu einem normalen Energiestoffwechsel sowie zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei.Gut versorgt durch anspruchsvolle TageWer viel um die Ohren hat, muss oft auch im Kopf einiges leisten. Ob komplexe Aufgaben im Beruf, wichtige Entscheidungen, die Organisation des Familienalltags oder die nicht enden wollende To-do-Liste: Für Momente, in denen der Kopf gefordert ist, ist Magnesium-Diasporal Magtein Magnesium L-Threonat pure ein praktischer Begleiter - denn Magnesium trägt zu einer normalen psychischen Funktion und einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Magnesium L-Threonat ist eine organische Verbindung, bei der Magnesium an L-Threonsäure gebunden ist.Die veganen, laktose- und glutenfreien Kapseln enthalten jeweils 48 mg Magnesium[KJ2] in Form von patentiertem Magtein Magnesium L-Threonat. Die empfohlene Tagesdosis von 3 Kapseln (144mg Magnesium) lässt sich über den Tag verteilt einnehmen - praktisch für unterwegs oder den Schreibtisch. Als Teil der Morgenroutine lässt sich das Präparat unkompliziert in die tägliche Magnesiumversorgung integrieren - bevor der Tag richtig Fahrt aufnimmt.Viel geschafft. Zeit für einen Gang zurück.Tagsüber wechseln wir oft von einer Aufgabe zur nächsten. Und selbst, wenn abends alle Aufgaben erledigt sind, läuft der Kopf manchmal noch weiter. Jetzt möchten wir vor allem eines: abschalten und zur Ruhe kommen. Kleine Rituale können uns helfen, den Feierabend bewusst einzuläuten: das Handy beiseitelegen, eine Kerze anzünden oder eine bewusste Achtsamkeitsübung, um die kreisenden Gedanken zu beruhigen.Für die Magnesiumzufuhr am Abend eignet sich Magnesium-Diasporal Magnesium Bisglycinat pure. Bei dieser als gut verträglich geltenden Verbindung ist Magnesium an die Aminosäure Glycin gebunden. Die veganen, geschmacksneutralen Kapseln enthalten jeweils 120 mg Magnesium. Eine Kapsel Magnesiumbisglycinat, in Ruhe mit einem Glas Wasser getrunken, passt ideal in eine Abendroutine - denn Magnesium trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei.Das Leben bringt Herausforderungen mit sich, und nicht immer können wir beeinflussen, wie viel der Alltag von uns verlangt. Umso wichtiger ist es, gut für uns zu sorgen, mit kleinen Selfcare-Momenten und einer Magnesium-Versorgung, die zu uns passt.Über Magnesium Diasporal pureDie Magnesium-Diasporal pure-Linie besteht aus vier hochwertigen, veganen, laktose- und glutenfreien Kapselprodukten auf Basis ausgewählter rein organischer Magnesiumverbindungen. Die Produkte enthalten jeweils 90 Kapseln pro Packung . Magnesium-Diasporal Magtein Magnesium L-Threonat pure liefert 48 mg Magnesium pro Kapsel in organischer Form. Magnesium-Diasporal Magnesium Bisglycinat pure enthält 120 mg Magnesium pro Kapsel. Mehr Informationen unter www.diasporal.com.Selbst überzeugen: Jetzt testen und 5 EUR Cashback sichernFinde die passende Routine für deinen Tag: Beim Kauf von Magnesium-Diasporal Nahrungsergänzungsmitteln ab 20 EUR Einkaufswert erhältst du bis zum 31.03.2027 einmalig 5 EUR Cashback zurück. Einfach Kassenbon hochladen und teilnehmen unter www.diasporal-cashback.de (https://diasporal-cashback.de/?form-user_feedback_data-utm=pr4).**Aktion gültig bis zum 31.03.2027. Teilnahmebedingungen unter www.diasporal-cashback.de (https://diasporal-cashback.de/?form-user_feedback_data-utm=pr4).Pressekontakt:Protina Pharmazeutische GmbHManagerin Public RelationsDiana SchmautzAdalperostraße 3785737 IsmaningTel.: +49 (0)89 996 553 221Mail: schmautz.diana@protina.deURL: www.protina.comOriginal-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79747/6384729