Berlin (ots) -Jedes Kind hat Rechte, eigene Ideen und eine Stimme, die gehört werden muss. Genau deshalb veröffentlicht Egmont Ehapa Media gemeinsam mit UNICEF Deutschland eine besondere Ausgabe von Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) mit dem Titel "Kleine Helden". Das neue LTB verbindet unterhaltsame Comicabenteuer mit wichtigen Botschaften zum Thema Kinderrechte.Im Mittelpunkt stehen die jungen Entenhausener Tick, Trick und Track. Als die Schließung ihres Jugendzentrums droht, wollen sie den beliebten Treffpunkt mit Mut, Zusammenhalt und Einfallsreichtum retten. Unterstützt werden sie von Onkel Donald und anderen Kindern. Dass Donald mit seinem Talent für turbulente Missgeschicke eher für Chaos sorgt, macht die Rettungsaktion nicht einfacher.Der Kauf jedes Exemplars unterstützt die Arbeit von UNICEF mit einem Euro. Das LTB "Kleine Helden" gibt den Entscheiderinnen und Entscheidern von morgen, in Entenhausen und weltweit, eine Bühne.Jörg Risken, Verlagsleiter der Egmont Ehapa Media GmbH, sagt: "Unsere Comics begeistern seit Generationen. Sie bringen Menschen zusammen und können Haltung zeigen. Mit dem, LTB 'Kleine Helden' geben wir Kindern eine starke Stimme, und mit einem Euro je verkauftem Exemplar an UNICEF wird dieses LTB für uns zu einem ganz besonderen Herzensprojekt."Das LTB "Kleine Helden" bietet geballtes Heldenwissen über Kinderrechte und 13 starke Comics. Ergänzend gibt es Einblicke in die weltweite Arbeit des UN-Kinderhilfswerks. UNICEF wurde vor 80 Jahren am 11. Dezember 1946 gegründet und setzt sich heute in mehr als 190 Ländern und Gebieten für die Rechte und das Wohlergehen von Kindern ein.Charlotte van Randenborgh, Leiterin des Bereichs Kommunikation und Kinderrechte bei UNICEF Deutschland, erklärt: "Kinder wünschen sich, dass sie ernst genommen und beteiligt werden. Tick, Trick und Track zeigen: Durch Engagement und Ideenreichtum erreichen Kinder viel. Am besten gelingt das mit Erwachsenen, die Verantwortung übernehmen, auch wenn es mal chaotisch zugeht. Mit diesem Lustigen Taschenbuch tragen wir Kinderrechte auf humorvolle Art in die Familien, die das Buch gemeinsam lesen und besprechen können."Das Lustige Taschenbuch "Kleine Helden - Gemeinsam sind wir stark!" (D: EUR 12,99 A: EUR 13,50 CH: SFR 19,90) ist ab dem 10. November 2026 im Handel und unter www.egmont-shop.de erhältlich.Für Rezensions- und Verlosungsexemplare sowie Interviews mit den LTB-Machern wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/6384727