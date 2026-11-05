Midterm-Gewinner | ARM: Zu wenig | Telekom: Unspektakulär stark | Hochtief: Eine Sorge bleibt
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|Stock Market Today: Dow Jones, S&P 500 Futures Trade Mixed After Post-Midterm Rally - TM, ARM, QCOM in Focus
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|Arm CEO Acknowledges AMD's Head Start in AI Chips, But Says 'We're Very, Very Serious' About Competing
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|Arm: 27 Prozent Umsatzplus reichen Anlegern nicht
|Arm steigert den Umsatz um 27 Prozent und übertrifft die Erwartungen. Dennoch fällt die Aktie nachbörslich. Die Prognose macht die hohen Erwartungen an KI deutlich. Ein eigener Prozessor soll Milliarden...
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|Warum die Arm-Aktie heute nachgibt
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|T-Mobile Is Throwing One More Phone Plan Into the T-Mix for Budget Subscribers
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|Milliardengewinn und höhere Prognose: Telekom meldet Rekordzahlen und Ansturm auf Glasfaser
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|Starke Quartalszahlen für Deutsche Telekom dank US-Geschäft und Glasfaserboom
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|Deutsche Telekom Lifts FY26 Adj. EBITDA AL View After Higher Q3; Plans Up To €2 Bln Buyback In FY27
|BONN (dpa-AFX) - Deutsche Telekom AG (DTE.DE, DTEGY) reported Thursday higher third-quarter results, benefited by improved performance mainly in Germany and US. Further, the firm maintained...
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|HOCHTIEF baut Rechenzentren aus: Was Anleger jetzt prüfen
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|ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax-Rekord greifbar - Rheinmetall schwach
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Donnerstag erneut dicht an sein Rekordhoch herangerückt. Am Vortag hatte er sich diesem bereits genähert, nachdem der Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen...
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|Heidelberg Materials, Hochtief, Bilfinger: 33 Prozent Kursziel-Abstand - wer von Zahlen und Terminen profitiert
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|Aktien Frankfurt Ausblick: Dax-Rekord in direkter Nähe - Rheinmetall unter Druck
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die neu erwachte Risikofreude der Anleger nach den Zwischenwahlen in den USA dürfte den Dax am Donnerstag weiter an seinen Rekordstand treiben. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn...
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