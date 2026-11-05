Microsoft - MSFT: Long-Signal oder Fehlausbruch am Allzeithoch?

Gute Q1-Zahlen!

USB sieht fairen Wert bei Microsoft-Aktie bei 700 USD. Cloud-Business Azure mit einem Umsatzwachstum von 48 Prozent!

Microsoft (MSFT) - US5949181045

Rückblick



Nach einer Seitwärtsphase im Mai und Juni, in der die Microsoft-Aktie zeitweise bis in den Bereich von 350 USD zurückfiel, gelang ab Ende Juli eine dynamische Trendwende mit einem Kurssprung über die Marke von 450 USD, die von einer deutlichen Aufwärts-Kurslücke begleitet wurde. Anschließend etablierte sich ein übergeordneter Aufwärtstrend, der den Kurs am gestrigen Mittwoch intraday mit einem erneuten Gap Up auf ein neues Allzeithoch führte. Der Schlusskurs lag aber unterhalb der alten Bestmarke. Ein neuerliches Überschreiten der oberen gelben Linie wäre ein klares Kaufsignal, sollte der Kurs nach unten drehen, wäre die gestrige Kursspitze im Nachhinein als Fehlausbruch zu interpretieren.

Microsoft-Aktie: Chart vom 04.11.2026, Kürzel: MSFT, Kurs: 555.80 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein nachhaltiger Ausbruch über 560 USD würde ein frisches Kaufsignal liefern. Das im Chartbild eingezeichnete Kursziel bei 685 USD haben wir mittels Measured Move ermittelt. Die Analysten nennen hingegen deutlich höhere Kursziele beziehungsweise faire Bewertungen, an der Spitze die Schweizer Großbank USB 700 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Scheitert Microsoft am Widerstand um 560 USD und fällt anschließend unter die Unterstützung bei 535 USD zurück, könnte sich der jüngste Kurssprung als Fehlausbruch entpuppen. Ein Bruch des 20er-EMA würde das Chartbild zusätzlich eintrüben und einen Rücksetzer in Richtung des 50er-EMA bei rund 510 USD begünstigen. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb der Unterstützungszone bei 530 USD platzieren, um sich gegen eine Ausweitung der Korrektur abzusichern.

Meinung

Rückenwind für die Microsoft-Aktie lieferten die starke Quartalszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027: Der Umsatz wuchs um 19 Prozent auf 92.3 Milliarden USD, während der bereinigte Gewinn je Aktie um 18.4 Prozent auf 4.89 USD zulegte. Besonders dynamisch entwickelte sich das Cloud-Geschäft Azure mit einem Umsatzwachstum von 48 Prozent. Haupttreiber ist die zunehmende Nachfrage nach Rechenleistung und Cloud-Infrastruktur für generative KI. Microsoft profitiert dabei von der engen Verzahnung seiner Cloud-Dienste mit Microsoft 365 und den eigenen KI-Produkten, wodurch das Unternehmen Unternehmenskunden umfassende Lösungen anbieten kann. Die positiven Geschäftszahlen veranlassten mehrere Analystenhäuser, ihre Kursziele anzuheben: UBS sieht den fairen Wert bei 700 USD, TD Cowen bei 650 USD und StoneX sowie Cantor Fitzgerald bei jeweils 630 USD. Auch charttechnisch präsentiert sich die Aktie stark,sodass an der bullischen Einschätzung kein Weg vorbeigeht.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 4117.83 Mrd. USD

Meine Meinung zu Microsoft ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.tradingkey.com/de/analysis/stocks/us-stocks/262280476-microsoft-stock-forecast-surges-new-all-time-high-azure-msft-tradingkey

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2026

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