Die HelloFresh-Aktie gehört am Donnerstag zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Mit einem Kursplus von rund 12% steigt das Papier auf 3,30 € und ist damit der stärkste Tagesgewinner im SDAX. Dennoch notiert die Aktie weiterhin deutlich unter ihrem Februar-Hoch von rund 6 €. Nach den jüngsten Geschäftszahlen stellt sich die Frage: Ist das der Beginn einer nachhaltigen Trendwende oder lediglich eine technische Erholung? Profitabilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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