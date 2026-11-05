Die Siemens Energy-Aktie befindet sich seit April in einem starken Abwärtstrend und hat gegenüber dem damaligen Top inzwischen fast -36% an Wert eingebüßt. Im frühen Donnerstagshandel fiel der DAX-Titel zeitweise bis auf 116,54 € zurück und markierte damit den tiefsten Stand seit Dezember 2025. Das steckt hinter der anhaltenden Kursflaute und so sollten sich Anleger nun verhalten. KI-Sorgen treffen Siemens Energy Einen wesentlichen Anteil am jüngsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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