An einem Tag, an dem die Rheinmetall-Aktie einen brutalen zweistelligen Kurssturz erlebt, kann die Hensoldt-Aktie um +2% leicht zulegen. Hat der deutsche Rüstungselektronikspezialist denn im Gegensatz zu seinem größeren Branchenbruder überzeugt und besitzt die Hensoldt-Aktie mehr Potenzial als Rheinmetall? Bärenstarke Quartalszahlen Hensoldt hat in der Tat bärenstarke Zahlen für das abgelaufen dritte Quartal und die ersten neun Monate des Gesamtjahres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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