Nachdem die Raumsonde kurzzeitig stumm blieb: Die Nasa hat wieder Kontakt zu Voyager 1. Eine Erleichterung, denn bald steht ein wichtiges Ereignis an. Die Sonde wird in Kürze einen Meilenstein erreichen, den zuvor kein menschengemachtes Objekt erreicht hat. Aufatmen bei der Nasa: Voyager 1 hat sich zurückgemeldet. Die Raumsonde, die seit 49 Jahren im Weltall unterwegs ist, hatte kurzzeitig nicht auf Kommunikationsversuche des Deep Space Network auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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