Köln (ots) -Ob gemütlicher Adventsbrunch, stimmungsvolle Nachmittagsfahrt mit dem Nikolaus oder genussvolle All-inclusive-Abendfahrt: Auch 2026 lädt die KD dazu ein, die Vorweihnachtszeit auf Rhein und Main aus einer ganz besonderen Perspektive zu erleben. In Köln wartet mit dem neuen KD Winterdeck ein zusätzlicher Treffpunkt direkt vor der Altstadt auf die Gäste. In Köln und Düsseldorf sorgen festlich geschmückte Eventschiffe für Weihnachtsstimmung, kulinarische Highlights und beste Unterhaltung. Auch in Mainz und Frankfurt bietet die KD abwechslungsreiche Adventsfahrten an.Wenn die Städte im Lichterglanz erstrahlen und der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln durch die Straßen zieht, beginnt auch an Bord der KD die schönste Zeit des Jahres. Im Jubiläumsjahr ihres 200-jährigen Bestehens lädt die KD mit festlich dekorierten Schiffen, winterlichen Buffets und stimmungsvoller Musik zu besonderen Adventsmomenten auf dem Wasser ein. Ob mit der Familie, mit Freunden oder als Weihnachtsfeier mit Kollegen - das Adventsprogramm der KD bietet für jeden Anlass das passende Angebot. Vom 20. November bis zum 20. Dezember stehen in Köln und Düsseldorf zahlreiche Fahrten im Eventkalender. Bereits einen Tag zuvor öffnet das neue KD Winterdeck in Köln.Neu in Köln: Das KD Winterdeck auf MS RheinVisionEin besonderer Anziehungspunkt in diesem Jahr ist das neue Winterdeck der KD auf dem Eventschiff MS RheinVision. Direkt vor der Kölner Altstadt gelegen, verwandelt sich das überdachte Freideck vom 19. November bis zum 20. Dezember jeweils donnerstags bis sonntags in eine gemütliche Winterlocation mit außergewöhnlichem Blick auf den Dom und den Rhein. Von 17.00 bis 22.00 Uhr können Besucher hier eine entspannte Auszeit vom Trubel der Innenstadt und der Weihnachtsmärkte genießen.An verschiedenen Food- und Getränkeständen warten winterliche Leckereien und passende Drinks. Neben Glühwein und Hot Berry Lillet gibt es unter anderem Kölsch, Currywurst, warmes Käse-Kräuter-Zupfbrot und schokoladige Cookies. Weihnachtliche Dekoration und Christmas-Pop-Musik sorgen für die passende Atmosphäre. Der Eintritt ist frei. Für Gruppen ab zehn Personen gibt es die Möglichkeit, einen eigenen Bereich auf dem Winterdeck zu reservieren. Das neue Angebot richtet sich gleichermaßen an Familien, Freundeskreise und Unternehmen, die den Advent in Köln einmal anders erleben möchten.Brunchen im AdventFür einen genussvollen Start in den Adventssonntag bietet die KD in Köln und Düsseldorf an fünf Sonntagen vom 22. November bis zum 20. Dezember einen dreistündigen Adventsbrunch an. Von 09.30 bis 13.00 Uhr genießen die Gäste an Bord ein reichhaltiges weihnachtliches Buffet mit Frühstücksangeboten, warmen Speisen und Desserts. Sektempfang, Kaffee und Tee sowie Live-Musik sind inklusive. Die Tickets kosten 52 Euro für Erwachsene und 29 Euro für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren.Nachmittags kommt der NikolausEin besonderes Erlebnis für Familien sind die zweistündigen Nachmittagsfahrten mit dem Nikolaus an Bord. Vom 20. November bis zum 20. Dezember heißt es in Köln und Düsseldorf dienstags bis sonntags um 15.30 Uhr "Leinen los". Während die winterlich beleuchteten Stadtkulissen vom Wasser aus zu bewundern sind, sorgen Live-Musik und weihnachtliche Leckereien für gemütliche Stunden. Für die kleinen Gäste hat der Nikolaus Geschichten und kleine Überraschungen im Gepäck. Die Tickets kosten 28 Euro für Erwachsene und 10 Euro für Kinder.Stimmungsvolle Abendfahrten mit Live-EntertainmentNachtschwärmer und Genießer kommen bei den weihnachtlichen All-inclusive-Abendfahrten auf ihre Kosten. Vom 20. November bis zum 19. Dezember legen die KD Eventschiffe in Köln und Düsseldorf dienstags bis samstags um 20.00 Uhr zu einer stimmungsvollen Schiffstour ab. An Bord erwartet die Gäste ein reichhaltiges Adventsbuffet mit saisonalen Vorspeisen, Fleisch- und Fischgerichten sowie vegetarischen und veganen Speisen und verschiedenen Desserts. Getränke wie Wein, Bier und Softdrinks sind bereits im Preis enthalten. Für musikalische Unterhaltung sorgen in Köln eine Live-Band und in Düsseldorf ein DJ mit Live-Act. Die Abendfahrten eignen sich auch hervorragend für private und geschäftliche Weihnachtsfeiern. Die Tickets kosten dienstags bis donnerstags 94 Euro und freitags und samstags 104 Euro pro Person.Advent in Mainz und FrankfurtAuch in Mainz und Frankfurt können Gäste die Vorweihnachtszeit auf dem Wasser genießen. In Mainz steht vom 29. November bis zum 20. Dezember der sonntägliche Adventsbrunch auf dem Programm. Das Buffet inklusive Sektempfang, Kaffee und Tee kostet 46 Euro. Ergänzt wird das Angebot durch zweistündige Nachmittagsfahrten an den Wochenenden vom 28. November bis zum 20. Dezember sowie weihnachtliche All-inclusive-Abendfahrten freitags und samstags vom 27. November bis zum 19. Dezember. Bei Letzteren erwarten die Gäste ein reichhaltiges Buffet, Getränke und Musik mit DJ. Die Preise liegen bei 25 Euro für die Nachmittagsfahrt und 89 Euro für die Abendfahrt.In Frankfurt bietet die KD vom 27. November bis zum 19. Dezember freitags und samstags weihnachtliche All-inclusive-Abendfahrten mit Buffet, Getränken und DJ auf der MS Palladium an. Die Tickets kosten 89 Euro pro Person.Shows, Kulinarik und Party an BordWer die Adventszeit lieber mit Partymusik feiert, findet bei der KD ebenfalls das passende Angebot. Am 11. Dezember in Bonn und am 19. Dezember in Köln und Düsseldorf laden die Christmas Partys der KD zu vorweihnachtlichen Partynächten auf dem Rhein ein. Die DJs sorgen mit beliebten Hits, aktuellen Charts und Evergreens für ausgelassene Stimmung.Kabarettist Jürgen Becker sorgt mit seinem Programm "Deine Disco" für einen unterhaltsamen Abend und nimmt die Gäste in gewohnt satirischer Manier mit auf eine Reise durch Musik- und Kulturgeschichte. Dazu serviert die KD ein 3-Gang Menü mit Welcome-Sekt zum Preis von 99 Euro.Mit dem beliebten Format "Dinner & Dance Moments" verbindet die KD kulinarischen Genuss mit einer anschließenden Partynacht. Nach einem 3-Gang Menü mit Welcome-Sekt darf zu bekannten Party Classics getanzt werden. Die Termine sind am 4. Dezember in Düsseldorf und 5. Dezember in Köln. Die Tickets kosten jeweils 99 Euro.Das Next Level Krimidinner gastiert am 29. November und 20. Dezember in Düsseldorf sowie am 13. Dezember in Köln. Bei diesem interaktiven Krimiabend sind die Gäste nicht nur Zuschauer, sondern können selbst in die Ermittlungen rund um Sherlock Holmes eingreifen. Ein saisonales 3-Gang Menü und Welcome-Sekt sind inklusive. Tickets 99 Euro.Eine Extraportion Glamour verspricht die musikalische Show "Hollywood Night" in Düsseldorf am 13. Dezember. Unter dem Motto "Frank Sinatra and Friends - Happy Birthday Marilyn Monroe!" erwartet die Gäste eine musikalische Zeitreise mit bekannten Songs und großen Balladen aus der Welt des klassischen Hollywoods. Ein 3-Gang Menü und Welcome-Sekt sind im Ticketpreis von 99 Euro enthalten.Silvester auf dem RheinDie letzte Nacht des Jahres auf dem Rhein zu verbringen, ist und bleibt ein echter Klassiker im Angebot der KD. Zur Auswahl stehen Silvester-Partyschiffe mit DJ und inkludierten Getränken ebenso wie ein All-inclusive-Gala-Abend mit Live-Band. Neu im Angebot ist die Veranstaltung "Dinner Moment Silvester Special" inklusive 4-Gang Menü, DJ und Live-Act. Tickets für die verschiedenen Silvesterveranstaltungen der KD sind ab 159 Euro pro Person erhältlich.Informationen und Tickets zu allen Veranstaltungen unter www.k-d.com.Pressekontakt:Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbHNicole Becker, Director of Marketing & PRE-Mail: info@k-d.com | www.k-d.comTel. 0221/2088-318Original-Content von: Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15204/6384806