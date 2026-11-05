NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Der Überschuss des Rückversicherers liege zwar über der Erwartung, allerdings sei Umsatzschwäche erkennbar, schrieb Kamran M. Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0126881561
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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