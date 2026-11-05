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WKN: A3EJGH | ISIN: FR001400J770 | Ticker-Symbol: AFR0
Stuttgart
05.11.26 | 13:32
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Luftfahrt/Rüstung
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