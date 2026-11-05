Zum 01.09.2027 wird Philipp Lechner Vorstand für Vertrieb und Marketing der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG. Andreas Politycki geht zu diesem Zeitpunkt nach mehr als 40 Jahren bei der NÜRNBERGER in den Ruhestand. Andreas Politycki wird nach mehr als 40 Jahren bei der NÜRNBERGER den Ruhestand antreten. Sein Nachfolger wird Philipp Lechner. Zum 01.09.2027 übernimmt der 39-Jährige den Posten als Vorstand für Vertrieb und Marketing der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG. Den vollständigen Artikel lesen ...
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