Die Deutsche Telekom präsentierte heute die Ergebnisse für das 3. Quartal 2026. Auf den ersten Blick fielen die Zahlen stark aus. Doch der Markt fremdelt ein wenig. Nach anfänglichen Kursgewinnen rutscht die Aktie zur Stunde immer weiter ab. Schauen wir uns die Zahlen im Detail an.Deutsche Telekom mit starken Q3-Daten Die Deutsche Telekom veröffentlichte einen Umsatz in Höhe von 31,102 Mrd. Euro. Im Vergleich zum 3. Quartal 2025 verzeichnete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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