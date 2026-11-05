Kontron präsentiert Zahlen, die auf den ersten Blick enttäuschen. Der Umsatz ist rückläufig, das ausgewiesene EBITDA deutlich gesunken und auch beim Nettogewinn steht ein kräftiges Minus. Doch hinter den Zahlen steckt eine andere Entwicklung: Bereinigt um Sondereffekte wächst das operative Ergebnis, die Auftragsbücher sind prall gefüllt und ein abgeschlossenes Sparprogramm soll ab 2027 jährlich mehr als 30 Millionen Euro einsparen. Dazu kommen aufgeschobene Auslieferungen im Wert von fast 69 Millionen Euro. Für Anleger stellt sich die Frage: Ist die Kontron Aktie derzeit schwächer, als es das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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