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movement übernimmt Technologie- und IP-Assets des Schweizer Digital-Health-Unternehmens dacadoo



05.11.2026 / 13:05 CET/CEST

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Der Schritt ist ein wichtiger Meilenstein in der internationalen Wachstumsstrategie von movement und vereint die Kompetenzen von dacadoo mit den Technologien zur Verhaltensänderung einer großen, etablierten Wellness-Gruppe. GENF, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- movement , eine führende Wellness-Gruppe, hat heute bekannt gegeben, dass sie im Rahmen einer umfassenderen globalen Expansion die Technologie- und IP-Assets des Schweizer Digital-Health-Unternehmens dacadoo übernommen hat. In den vergangenen 15 Jahren hat dacadoo eine preisgekrönte Digital-Health-Engagement-Plattform aufgebaut, die durch 51 eingetragene Patente geschützt ist und von Versicherern, Gesundheitsorganisationen und großen Arbeitgebern in Dutzenden von Ländern genutzt wird, darunter die USA, Kanada, Australien, Japan, Deutschland und weitere europäische Märkte. Zu den übernommenen Assets gehören die Software und der Quellcode des Unternehmens. Für die Kundinnen und Kunden von dacadoo bedeutet die Übernahme, dass sie sich weiterhin auf die Plattform verlassen können, nun ergänzt durch die eigenen Technologien von movement: forschungsbasierte Plattformen zur Verhaltensänderung, die in langjähriger Zusammenarbeit mit Krankenversicherern, Krankenkassen und großen Organisationen entstanden sind. "Diese Übernahme ist Teil der globalen Expansion, die movement kürzlich angekündigt hat", sagte Yogev Matok, CEO der Wellbeing Division von movement. "Wir freuen uns, auf dem aufbauen zu können, was dacadoo geschaffen hat, und seine Kundinnen und Kunden bei uns willkommen zu heißen. Die Sicherstellung einer verlässlichen Kontinuität für sie hat für uns oberste Priorität, verbunden mit der erweiterten Kompetenz von movement, vollständig gebrandete digitale Plattformen zur Verhaltensänderung für große Versicherer, Krankenkassen und Organisationen aufzubauen und zu betreiben." Die digitalen Plattformen von movement erreichen mehr als 2,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer und sind darauf ausgelegt, durch langfristige Verhaltensänderung eine spürbare Wirkung auf die Gesundheit zu erzielen. In einer begutachteten Studie mit Forschenden der Harvard Medical School und der Universität Tel Aviv, veröffentlicht in Communications Medicine (Nature Portfolio), wiesen Nutzerinnen und Nutzer der Plattform gegenüber vergleichbaren Nicht-Nutzern eine um 18 % geringere Inzidenz von Typ-2-Diabetes, eine um 9 % geringere Inzidenz von Schlaganfällen und eine um 5 % geringere Inzidenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf. Die Übernahme vereint die Technologie und die internationale Präsenz von dacadoo mit den Produkten und Kompetenzen von movement und markiert einen wichtigen Schritt für das internationale Wachstum des Unternehmens. Über movement movement ist eine große Wellness-Gruppe. Gemeinsam mit führenden Krankenkassen, Behörden und Organisationen entwickelt movement Technologien, die das Wohlbefinden fördern: technologiegestützte, evidenzbasierte Anwendungen zur Verhaltensänderung, die Menschen ganz selbstverständlich dabei unterstützen, gesündere Alltagsgewohnheiten aufzubauen. Mit unseren innovativen Produkten und Dienstleistungen bieten wir skalierbare digitale Lösungen, fördern eine nachhaltige Einbindung der Nutzerinnen und Nutzer und verbessern das Wohlbefinden in großem Maßstab. Medienkontakt

Reuven Yefet, Head of Marketing, movement

reuveny@movement-group.com View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/movement-ubernimmt-technologie--und-ip-assets-des-schweizer-digital-health-unternehmens-dacadoo-302930668.html



05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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