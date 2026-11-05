Hitze, Dürre, Überschwemmungen: Die Folgen des Klimawandels werden auch in Deutschland immer heftiger. Anpassungsprojekte sind regional unterschiedlich und dadurch im Gesamtblick zuweilen kleinteilig. Eine Bestandsaufnahme. "Es ging nicht mehr", sagt Markus Funke. Seit über 20 Jahren wohnt er am nordwestlichen Stadtrand von Frankfurt am Main. Ende Juni lagen die Temperaturen dort bei über 40 Grad, begleitet von hoher Luftfeuchtigkeit. Klimaanlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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