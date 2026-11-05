Die Guarantee Advisor Group befindet sich weiter auf Wachstumskurs: Die Maklerhäuser FINAS und tekton-plus werden neue Mitgliedsunternehmen der Maklergruppe. Die Guarantee Advisor Group e. V. wächst weiter und begrüßt zwei neue Mitgliedsunternehmen: die FINAS Versicherungsmakler GmbH und die tekton-plus GmbH & Co. KG. Wolfgang Kluge, 1. Vorsitzender der Guarantee Advisor Group e. V., zufolge bringen beide wertvolle Erfahrungen und Kompetenzen mit und werden den fachlichen Austausch innerhalb der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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