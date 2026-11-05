FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das dritte Quartal sei ex US-Geschäft erfreulich verlaufen, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ex USA liege der freie Barmittelzufluss (FCF) nun über dem Jahresziel. Er lobte vor allem die starken Leistungskennzahlen für den Heimatmarkt Deutschland und für Europa./ck/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005557508
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:24 / GMT
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