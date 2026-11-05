Bis zu 97,3% Kupfer & Gold: Brixton meldet metallurgische Spitzenwerte von Camp Creek

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Brixton Metals erzielt auf dem Thorn-Projekt herausragende Rückgewinnungsraten von bis zu 97,3% Kupfer und 96,9% Gold. Die erste Ressourcenschätzung soll Anfang 2027 folgen.

Metallurgische Spitzenwerte bringen für Rohstoff-Investoren oft die entscheidende Klarheit über die wirtschaftliche Machbarkeit eines Großprojekts: Brixton Metals (TSXV: BBB; WKN A1J09P) meldet für das Camp-Creek-System auf seinem Thorn-Projekt im Nordwesten von British Columbia herausragende Ausbeuteraten. Die ersten metallurgischen Vorversuche belegen, dass sich Gold, Kupfer und Silber mittels konventioneller Standardverfahren effizient und mit minimalem technologischem Risiko gewinnen lassen.

Mit vorläufigen Rückgewinnungsraten von bis zu 97,3 Prozent bei Kupfer und bis zu 96,9 Prozent bei Gold liefert das Unternehmen den metallurgischen Machbarkeitsnachweis genau zur rechten Zeit: Gemeinsam mit APEX Geoscience arbeitet Brixton mit Hochdruck an der ersten offiziellen Mineralressourcenschätzung für Camp Creek, die bereits im ersten Quartal 2027 vorgelegt werden soll.

Exzellente Gewinnungsraten über drei Kernzonen des Porphyrsystems

Für die Testreihen beauftragte das Unternehmen das renommierte, unabhängige Fachlabor SGS Canada mit der Untersuchung von insgesamt rund 138 Kilogramm Bohrkernmaterial aus elf strategisch verteilten Bohrlöchern. Um die metallurgische Variabilität der Lagerstätte systematisch zu erfassen, wurden drei repräsentative Mischproben aus den maßgeblichen geologischen Einheiten zusammengestellt und einer Kombination aus Schwerkrafttrennung und anschließender Rougher-Flotation unterzogen:

Porphyry X: Die tiefer liegende Kupfer-Molybdän-Gold-Porphyrmineralisierung bildet das großvolumige Herzstück des Systems und zeigte eine exzellente Trennbarkeit der Wertminerale. Oban-Brekzie: Die oberflächennahe Brekzienzone wies ebenfalls hohe Konzentrationsraten auf, was für die Flexibilität eines späteren Minenplans und frühe Cashflows entscheidend ist. Hochsulfidierte Gänge: Die im oberen Systembereich liegenden Gold-Silber-Kupfer-Adern bestätigten das Potenzial für hochwertige Beiprodukt-Gutschriften im Flotationskonzentrat. Verfahrenstechnik: Die zweistufige Aufbereitung aus gravimetrischer Vorabscheidung und primärer Schaumflotation erzielte über alle Proben hinweg Spitzenwerte von bis zu 96,9 Prozent Gold- und 97,3 Prozent Kupferrückgewinnung, ohne dass aufwendige Spezialverfahren erforderlich waren.

Solide Datengrundlage für die erste Ressource im ersten Quartal 2027

Die hohe Ansprechbarkeit des Erzes auf gängige Flotationskreisläufe beseitigt eine der größten Hürden für Explorationsunternehmen im Porphyr-Bereich. Für Anleger bedeuten diese Resultate ein signifikantes De-Risking: Hohe Metallausbeuten bei moderatem Energie- und Reagenzieneinsatz bilden das Fundament für attraktive Betriebskosten (OPEX) in späteren Wirtschaftlichkeitsstudien.

Die gewonnenen metallurgischen Kennwerte fließen nun unmittelbar in das geologische Blockmodell ein, das Brixton Metals derzeit in Zusammenarbeit mit den Rohstoffexperten von APEX Geoscience finalisiert. Mit der für das erste Quartal 2027 anvisierten ersten Ausweisung einer dem kanadischen Standard NI-43-101-konformen Mineralressource steht Camp Creek vor einer fundamentalen Neubewertung, bei der das Thorn-Projekt seine Dimension als eines der spannendsten Kupfer-Gold-Porphyr-Systeme in British Columbia unter Beweis stellen kann.









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